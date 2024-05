Elezioni a Negrar, fissato il primo faccia a faccia tra i candidati sindaco

Hanno dei calendari fitti di appuntamenti, per incontrare gli elettori e convincerli a votarli. Ma lunedì prossimo, 20 maggio, si affronteranno nel primo faccia a faccia in programma tra i candidati sindaco di Negrar.

Sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini di Negrar di Valpolicella parteciperanno alle elezioni europee come il resto dei cittadini italiani. Ma al seggio riceveranno una scheda in più, quella con cui potranno scegliere il loro sindaco ed indicare la propria preferenza sulle liste e i candidati in corsa per il consiglio comunale.

Avendo più di 15mila abitanti, Negrar è un comune in cui un candidato sindaco deve ottenere più del 50% dei voti per essere eletto. Una condizione che prevede il ballottaggio nel caso in cui nessun candidato riuscisse ad ottenere più della metà delle preferenze. Quest'anno, però, il ballottaggio di sicuro non ci sarà perché i candidati sindaco sono due: Giorgio Mancini e Franco Rossignoli. È dunque matematico che il candidato più votato avrà più del 50% dei voti e verrà eletto sindaco.

E in una sfida dove per vincere basta avere una preferenza in più, ogni voto è importante. Per questo, Rossignoli e Mancini sono impegnati in una campagna elettorale che li sta portando in ogni frazione per esporre i rispettivi programmi e ottenere la fiducia dei cittadini. Nei loro appuntamenti di maggio, i due candidati sindaco non s'incontrano mai, ma il comitato Salviamo Parona e Arbizzano ha organizzato un confronto in cui saranno presenti sia Rossignoli che Mancini.

L'appuntamento è fissato per lunedì prossimo, alle 18, nella sala civica di Villa Albertini ad Arbizzano. «Il nostro presidente Sergio Cucini, cercherà di ottenere un impegno sui temi a noi cari», hanno fatto sapere dal comitato.

Oltre al confronto diretto, gli elettori possono incontrare i candidati sindaco nei vari appuntamenti già programmati. Mancini, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalle due liste civiche Noi con Voi Per Negrar di Valpolicella e Mancini Per Negrar, lunedì 20 maggio, dopo il confronto di Arbizzano, andrà a Mazzano per un appuntamento in programma alle 20.30 al centro culturale. La sera seguente, sempre alle 20.30 sarà al circolo La Baita di Santa Maria. E gli altri appuntamenti, sempre alle 20.30, sono in programma: lunedì 27 maggio alla scuola primaria di Negrar, martedì 28 maggio nella sala civica di Montecchio, il 29 maggio al centro sociale di San Vito, il 30 maggio alla scuola primaria di San Peretto, il 31 maggio alla scuola primaria di Fane, il 3 giugno a Villa Albertini di Arbizzano, il 4 giugno alla scuola primaria di Negrar e il 5 giugno alla scuola dell'infanzia di Prun.

Il secondo confronto tra i due candidati sarà domenica 2 giugno a Villa Spinosa, come si legge nel calendario degli appuntamenti pubblicato su Facebook da Fausto Rossignoli, candidato sostenuto da una coalizione ribattezzata "Patto Civico" e formata da Lega, Verona Domani per Negrar, Negrar Sei Tu, Con Negrar di Valpolicella - Lista Rossignoli e da Comunità e Territorio - Rossignoli Sindaco.