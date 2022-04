Giorgia Meloni a Verona, messaggio a Forza Italia e sostegno a Sboarina

È molto probabile che quella di oggi, 11 aprile, non resterà l'unica visita di Giorgia Meloni a Verona. In questa campagna elettorale per le elezioni comunale, la leader di Fratelli d'Italia non vuole far mancare il suo supporto al candidato sindaco Federico Sboarina. I due si sono incontrati questa mattina all'Hotel Crowne Plaza di Via Belgio, prima di visitare insieme gli stand di Vinitaly. Ad accompagnare Meloni e Sboarina, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ed il coordinatore veronese Ciro Maschio. Al Vinitaly, inoltre, Sboarina e Meloni hanno brindato insieme a due presidenti di regione, il veneto Luca Zaia e l'abruzzese Marco Marsilio.



(Zaia, Sboarina e Meloni)

Sulla sfida elettorale scaligera, Giorgia Meloni ha mostrato ottimismo anche sulla possibilità che Forza Italia possa tornare a sostenere Sboarina. Il partito di Silvio Berlusconi si è infatti sfilato dalla maggioranza durante il mandato del sindaco e sembra intenzionata a correre alle prossime elezioni insieme allo sfidante Flavio Tosi. «Gli obiettivi raggiunti da Sboarina sono indiscutibili - ha dichiarato Meloni - Sarebbe curioso che Verona fosse l'unica città al voto in tutto il Veneto con il centrodestra non compatto. Confido che, alla fine, si riuscirà ad essere compatti anche qui. Come Fratelli d'Italia puntiamo ad avere una lista forte ma soprattutto aperta a tutte quelle realtà con cui ci siamo battuti».



(Sboarina, Meloni e Maschio)

«Per Forza Italia le nostre porte sono sempre aperte per costruire insieme la grande coalizione di centrodestra - ha aggiunto Sboarina - L'auspicio è che la squadra del centrodestra sia al completo e quindi anche con Forza Italia. Tosi non m'infastidisce, anche perché i sondaggi dicono che la sfida è principalmente tra me e il candidato sindaco di centrosinistra Damiano Tommasi».