L'ex premier Conte a Verona: «Tommasi saprà rispondere alle sfide da affrontare»

C'è stato anche spazio per un siparietto con un anziano elettore di nome Gaetano che a fatica era arrivato in Piazza Bra per incontrarlo. E l'ex premier Giuseppe Conte si è fermato per ascoltarlo e per fare una foto insieme. «Il signor Gaetano ha chiesto che la nuova amministrazione si impegni ad eliminare quelle barriere architettoniche che ancora esistono», ha dichiarato il leader del Movimento a 5 Stelle, che alle 10 di questa mattina, 30 maggio, ha incontrato il candidato sindaco Damiano Tommasi.

Quella di Verona è stata la prima tappa della visita in Veneto di Conte. Visita proseguita a Padova per poi virare verso altri appuntamenti elettorali dei 5 Stelle in Lombardia. «Verona e Padova sono due fiori all’occhiello non solo del Veneto, ma di tutta Italia - ha dichiarato Conte - Due città che vantano un patrimonio storico e artistico di rilievo mondiale, due centri propulsori del tessuto produttivo nazionale. Ho incontrato i cittadini di questi due comuni passeggiando nelle strade, nei vicoli, tra i mercati e nelle piazze; ascoltando le loro parole, i loro desideri e le loro aspettative». E sul candidato sindaco della coalizione Rete!, il già presidente del Consiglio ha aggiunto: «Sono certo che Damiano Tommasi sarà in grado di rispondere alle sfide che dovrà affrontare. E potrà contare, come sempre, sul sostegno del Movimento 5 Stelle per costruire il futuro migliore per la comunità».

Un Movimento 5 Stelle che a Verona non si presenta con una sua lista e con il suo simbolo. I due candidati pentastellati al consiglio comunale, Francesco Carcangiu e Giuseppe Rea, sono stati inseriti nella lista personale del candidato sindaco (Damiano Tommasi Sindaco), come anche i candidati in ottava circoscrizione Marco Martini e Angelo Lodola. Candidati che hanno ringraziato il presidente del Movimento 5 Stelle per la sua visita e per l'energia trasmessa. Ringraziamento poi rilanciato anche dalla deputata veronese dei 5 Stelle Francesca Businarolo: «Ringrazio il presidente Conte per l'energia e la generosità che ha dimostrato a Verona in sostegno della coalizione guidata da Damiano Tommasi e dei candidati del M5S. Il movimento è unito e lavora compatto per garantire un cambiamento a Verona. Conte ha spazzato via qualsiasi polemica e ha chiarito che il percorso condiviso che abbiamo intrapreso a Verona rappresenta tutto il M5S». Polemiche legate alla difficile coabitazione tra 5 Stelle e Azione. Polemiche che il candidato sindaco Tommasi spera siano superate.