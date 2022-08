Elezioni politiche e land art a Castagnaro: «Il voto ve lo meritate!?»

Una domanda provocatoria solcata su un campo di Castagnaro: «Il voto ve lo meritate!?». A scriverla con un trattore e un aratro è stato l'artista Dario Gambarin, non nuovo a opere di land art.

Gambarin ha scelto la campagna elettorale in corso come soggetto per la sua ultima creazione. Una domanda leggibile dal cielo, accompagnata simbolicamente alla Rosa dei Venti, intesa come portafortuna e come guida per non perdere l'orientamento. «Non c'è bisogno di aggiungere altro - ha commentato l'artista ad Ansa - I nostri politici hanno preparazione, qualità, capacità, competenza? Stop alle parole, basta promesse, chiediamo responsabilità e senso di realtà. Perché se alle loro teorie non si adeguano i fatti tanto peggio per i fatti».

L'opera occupa uno spazio di 15mila metri quadrati in un campo di stoppie di grano trebbiato. Un campo che in passato era stato utilizzato come "tela" per altre opere di Gambarin, tra cui i volti stilizzati di Greta Thunberg, Papa Francesco, Leonardo da Vinci, Dante, Beethoven e Dostoevskij.