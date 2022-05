Ministri, deputati e non solo a Verona a dar man forte ai candidati sindaco

Nordio, Orlando, Marattin. Grandi nomi della politica nazionale e non solo oggi, 6 maggio, a Verona per sostenere i tre principali candidati alla carica di sindaco della città.

FEDERICO SBOARINA

Alle 18.15 di questo pomeriggio, al teatro Stimmate di Verona, Carlo Nordio presenterà il suo nuovo libro "Giustizia Ultimo Atto, da Tangentopoli al crollo della Magistratura". L'incontro è organizzato dal movimento Verona Domani ed è aperto al pubblico con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Le indagini sulle Brigate Rosse venete, Tangentopoli e Mani Pulite, l’inchiesta sul Mose, sono solo alcuni dei casi più eclatanti seguiti da Nordio, magistrato dal 1977, ex procuratore della Repubblica a Venezia, già presidente della Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale e nei mesi scorsi inserito da Fratelli d'Italia nella rosa dei candidati per la presidenza della Repubblica. Negli ultimi anni, ha scritto libri ed è stato editorialista.

Il candidato sindaco Federico Sboarina interverrà alla presentazione con un'introduzione, poi il giornalista Lillo Aldegheri modererà gli interventi dell'avvocato e presidente di Agsm-Aim Stefano Casali e di Matteo Gasparato, presidente di Verona Domani e del Consorzio Zai.

A seguire, alle 19, Federico Sboarina sarà in Porta Palio per la presentazione della lista "Verona al Centro", che lo sosterrà alle prossime elezioni.

DAMIANO TOMMASI

Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà a Verona oggi alle 18 nella Sala Convegni Ater di Piazza Pozza 1 per per sostenere la candidatura di Damiano Tommasi e per dialogare con le realtà veronesi del volontariato, terzo settore e della cooperazione.

L'incontro pubblico ha come titolo "Città Inclusiva" ed è organizzato dal Partito Democratico di Verona. Sono previsti gli interventi di: Maria Gallo, presidente regionale Auser e viceportavoce del Forum Regionale Terzo Settore; Elena Brigo, presidente della cooperativa Panta Rei; Matteo Peruzzi, presidente di Federsolidarietà; Paolo Dagazzini, coordinatore Area Formazione e Progetti di Mag Mutua per l'autogestione. Al ministro Orlando sono affidate le conclusioni, mentre il moderatore sarà Luca Fiorin.

Saranno presenti le candidate e i candidati del Partito Democratico al consiglio comunale e ai consigli di circoscrizione.

Sempre questa sera, alle 21, nella Sala Lucchi di Verona, Damiano Tommasi dialogherà con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sul concetto della "Città di prossimità".

E domani, alle 18, sarà inaugurata la sede del comitato elettorale di Tommasi.

FLAVIO TOSI

Sulle ripercussioni del conflitto in Ucraina sull'economia veronese si parlerà questo pomeriggio dalle 18 alle 20 a Villa Green Hall, Piazza Cittadella 3. L'evento è stato organizzato da Italia Viva, che alle elezioni sostiene Flavio Tosi. Sarà presente Federico Vantini, candidato al consiglio comunale, insieme all'onorevole Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera ed il parlamentare e sindaco di Garda Davide Bendinelli. Al confronto partecipano anche Renato Della Bella, presidente Apindustria Confimi Verona e Valeria Bosco, segretaria provinciale Confartigianato Imprese Verona.