In Veneto, sono stati esclusi dalla sfida elettorale del 25 settembre tutti i candidati inseriti nelle liste presentate da Forza Nuova. Questo perché le liste sono state ricusate dalla Corte d'Appello di Venezia. Le liste del partito politico di estrema destra non avrebbero le 36mila firme necessarie per risultare eleggibili. Dunque, in attesa dei ricorsi annunciati dai suoi dirigenti, Forza Nuova non avrà il suo simbolo sulla scheda elettorale.

Proprio attraverso il suo simbolo, Forza Nuova ha tentato di superare l'ostacolo delle firme. Sotto il nome del partito era stata inserita l'immagine e la sigla dell'Apf (Alliance for Peace and Freedom), l'associazione politica europea guidata dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore. Il tentativo è andato però a vuoto, perché la Corte d'Appello di Venezia ha comunque respinto le liste presentate in Veneto da Forza Nuova.

«Presenteremo ricorso», ha annunciato ad Ansa il veronese Luca Castellini, coordinatore di Forza Nuova nel Nord Italia. E Roberto Fiore ha confermato: «Il sistema si è mosso in modo banditesco organizzando, per la prima volta nella storia, delle elezioni estive con tanto di raccolta firme a Ferragosto, quindi rubando il tempo minimo ad un'ipotesi di coalizione tra forze anti-sistema. Presenteremo ricorso, certi che in ultima analisi la Corte Europea ci darà ragione. Ma ovviamente non ci fermeremo lì. Mentre militanti e quadri aprono nuclei e nuove sedi, moltissimi uomini e donne entrano e rientrano nelle file di Forza Nuova. I dirigenti del partito sono impegnati ad organizzare presenze, manifestazioni e conferenze già in queste prossime settimane perché non ci siano più guerre fra fratelli, perché finisca l'odio antirusso e cessino le masochiste sanzioni contro Putin che stanno portando l'Italia alla rovina».