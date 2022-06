Tosi attacca Sboarina dalla periferia: «I quartieri li ha abbandonati tutti»

Entrambi hanno scelto la serata di ieri, 9 giugno, per chiudere la campagna elettorale. Federico Sboarina si è però preso Piazza dei Signori, facendo salire sul palco i leader nazionali dei partiti che lo sostengono, da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia a Matteo Salvini della Lega. Flavio Tosi ha preferito un profilo più locale, dando appuntamento al parco di Borgo Santa Croce. E lui stesso ha spiegato il perché: «In questa zona sono nato e vissuto. In questa piazza c'è gente di Borgo Venezia, Borgo Trieste e Borgo Santa Croce che sono i miei borghi. E noi abbiamo organizzato questa festa in periferia perché in una cosa l'attuale sindaco è stato equo: i quartieri li ha abbandonati tutti indistintamente».

Tosi, quindi, in periferia e con i rappresentanti locali delle liste che lo appoggiano, come perfetto contraltare di Sboarina. È stato questo il sottofondo di tutta la campagna elettorale tosiana, la quale non poteva che concludersi in questo modo ieri. Con Tosi che accusa il sindaco uscente di aver lasciato i quartieri al buio, nel degrado e nell'insicurezza e promettendo di riportare ordine e pulizia con un programma fatto di tolleranza zero per chi delinque e di rispetto per le fasce più deboli della popolazione, come gli anziani o i cittadini con disabilità. E quindi riapertura degli uffici decentrati e dei centri di aggregazione, ma anche eventi di qualità organizzati non solo in centro.

Flavio Tosi si è quindi raccontato come unica alternativa ad una serie di candidati che non sarebbero in grado di amministrare la città. «Sboarina ha dimostrato di non essere in grado - ha detto Tosi - E Tommasi non ha esperienza». Ma prima di farlo ha fatto salire sul suo palco i rappresentanti delle nove liste della sua coalizione (Forza Italia, Lista Tosi, Fare!, Tosi C’è!, Prima Verona, Ama Verona, Csu, Pensionati Veneti e Movimento Difesa Sociale). Liste tra cui è presente un solo partito nazionale, Forza Italia, che ieri sera era presente con il suo segretario provinciale Claudio Melotti, ma che ieri mattina aveva inviato a Verona la vicepresidente dei senatori berlusconiani, Licia Ronzulli. La senatrice ha rassicurato che il centrodestra, diviso tra i due candidati Tosi e Sboarina, si presenterà unito al ballottaggio. E al ballottaggio Tosi è sicuro di arrivare.