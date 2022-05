Blu, con sei candidati sindaco e 26 liste: il fac-simile della scheda elettorale di Verona

Sarà di colore blu la scheda elettorale che i cittadini di Verona riceveranno il 12 giugno prossimo. E al suo interno, gli elettori troveranno i nomi dei sei candidati sindaco e delle 26 liste votabili, esattamente nell'ordine stabilito dal sorteggio del 16 maggio scorso.

La Prefettura di Verona ha reso disponibile il fac simile delle schede elettorali che saranno utilizzate per le prossime elezioni amministrative. Fac simile che qualche candidato ha già cominciato a modificare, in modo lecito, per mostrare ai propri elettori come fare per votarlo.

Scarica qui il fac-simile della scheda elettorale di Verona

Per sei candidati sindaco è stato deciso di dividere virtualmente la scheda in due colonne, i primi tre candidati sindaco estratti nella colonna di sinistra e gli altri tre in quella di destra. In alto il primo candidato è Flavio Tosi con nove liste a lui collegate: Pensionati Veneti, Fare!, Lista Tosi, Tosi C’è, Csu Veneta, Ama Verona, Forza Italia, Prima Verona e Movimento Difesa Sociale. Sotto Tosi e le sue liste c'è la candidata Anna Sautto con la lista 3V Verità Libertà e più in basso c'è il candidato Damiano Tommasi con le sei liste della coalizione Rete!: Partito Democratico, Damiano Tommasi Sindaco, Azione Più Europa, Traguardi, In Comune per Verona Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde-Demos-Volt. Alberto Zelger è il primo candidato della colonna di destra con tre liste: Zelger Sindaco Libertà Nelle Scelte, Il Popolo della Famiglia e Verona per la Libertà. Segue Paola Barollo con Costituzione Verona Libero Pensiero ed in basso a destra l'ultimo candidato è Federico Sboarina con sei liste: Veneta Autonomia-Noi con l’Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Sboarina Sindaco Battiti, Verona Domani-Coraggio Italia e Verona al Centro.

Il prossimo 12 giugno, gli elettori di Verona sono chiamati a scegliere il sindaco e gli altri 36 membri del consiglio comunale. Se un candidato sindaco non otterrà più del 50% dei voti, sarà necessario il ballottaggio tra i due candidati più votati. Ballottaggio che si svolgerà il 26 giugno.

Gli elettori possono votare in più modi. Possono scegliere solo il candidato sindaco oppure possono scegliere solo una lista. Nel caso si votasse solo la lista, il voto verrebbe dato in automatico anche al candidato sindaco collegato alla lista.

Si possono però fare anche due segni sulla scheda elettorale: uno sul candidato sindaco ed uno sulla lista. E non è necessario che lista e candidato sindaco siano collegati. È valido anche il cosiddetto voto disgiunto: ovvero un voto per il candidato sindaco e per la lista di un altro candidato sindaco. In caso di voto disgiunto, però, il voto alla lista non vale anche per il candidato sindaco collegato ad essa.

Infine, votando la lista, si possono anche scrivere una o due preferenze sui candidati di quella lista. Le preferenze si indicano scrivendo il cognome o il nome e cognome del candidato o della candidata inseriti nella lista. Se si vogliono scrivere due preferenze, i due candidati non devono però essere dello stesso sesso.