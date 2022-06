Tommasi cauto: «Attendiamo dati certi, ma si fa sentire la voglia di cambiare»

Ieri, 12 giugno, i veronesi hanno votato. E oggi conosceranno i risultati di quel voto. Per i cinque referendum sulla giustizia il risultato sarà inutile. Il quorum nazionale del 50% degli elettori non è stato raggiunto, quindi i referendum sono stati dichiarati nulli. Alle 14, però, comincerà la conta dei voti delle elezioni comunali. In provincia di Verona erano 14 le amministrazioni a fine mandato e quindi gli elettori di 14 comuni ieri hanno potuto scegliere sindaco e consiglieri comunali. L'affluenza media tra tutte le sfide è stata del 54,35%, in calo rispetto alla precedente elezioni.

E quello dell'affluenza è al momento l'unico dato ufficiale. Solo dopo le 14 si potranno conoscere gli esiti degli scrutini. Intanto, però, per la sfida più importante è stato reso noto un exit poll, ovvero un sondaggio fatto su un campione di elettori ai seggi. L'exit poll è stato realizzato per la Rai da Opinio Italia sulle elezioni nel comune di Verona, le quali hanno avuto anche un certo risalto nazionale. Secondo questo exit poll, il candidato sindaco di centrosinistra Damiano Tommasi avrebbe ricevuto tra il 37% e il 41% dei voti, mentre il sindaco uscente Federico Sboarina ed il suo predecessore Flavio Tosi sarebbero appaiati tra il 27% e il 31%.

Si tratta comunque di un sondaggio e quindi le percentuali sono da prendere con le pinze. Ma in base a questi numeri, gli elettori di Verona dovranno tornare a votare il prossimo 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. E tra questi due candidati, uno sarà sicuramente Tommasi, il quale ha commentato a caldo al programma di Rai 1 Porta a Porta: «Attendiamo i dati certi, ma il risultato degli exit poll dimostra che la voglia di girare pagina a Verona si fa sentire, e questo era il nostro primo obiettivo. È un risultato storico per Verona, dove da tempo si attende la prospettiva di un cambiamento. La speranza è quella di poter iniziare a costruire un futuro nuovo per la città. Girare pagina a Verona non è facile e non sarà facile, ma questo è il dato incoraggiante che portiamo a casa. Mi auguro che nelle prossime due settimane ci sia modo di lavorare in maniera ancora più concreta verso l'obiettivo più importante».

Poche, pochissime, le parole trapelate dalle altre coalizioni. Anche i dati dell'exit poll non rompono l'incertezza su quale potrà essere lo sfidante di Tommasi al ballottaggio. Che sia Tosi o che sia Sboarina, le voci che circolano concordano nell'auspicio di un centrodestra unito.

Infine, si prevedono percentuali molto basse per gli altri tre candidati. Tra Alberto Zelger, Paola Barollo e Anna Sautto, l'unico che sembra poter superare l'1% dei voti è Zelger.