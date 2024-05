Elezioni europee, per Tosi sono banco di prova per le regionali del Veneto

Si avvicina l'ultimo fine settimana di campagna elettorale per i candidati alle elezioni europee. Candidati che continuano a presentarsi e a presentare i programmi delle loro liste in appuntamenti organizzati a Verona e in provincia.

Ieri, 30 maggio, al Liston 12 di Piazza Bra a Verona, è stato Flavio Tosi a parlare della sua candidatura all'interno di Forza Italia. «Siamo tornati ad essere il partito di riferimento per gli elettori e le elettrici del centrodestra» ha dichiarato Tosi, descrivendo il voto a Forza Italia come un voto utile perché il suo partito è l'unico della coalizione di centrodestra ad essere inserito nel Partito Popolare Europeo. «Serietà, competenza, pacatezza e determinazione», sono le qualità che Tosi vede in Forza Italia. Qualità che, secondo lui, meritano la fiducia degli elettori «per essere più forti e credibili nell’Unione Europea».

Ma quello dell'8 e 9 giugno sarà un voto che Tosi vuole leggere anche in prospettiva per misurare le forze interne al centrodestra in vista delle elezioni regionali del Veneto. Il prossimo anno si vota e come successore di Luca Zaia è stato avanzato il nome di Flavio Tosi. Una candidatura che prenderebbe più peso se Forza Italia prendesse tanti voti in queste europee.

In questi giorni ha rilanciato la sua candidatura anche Cristina Guarda, agricoltrice vicentina nata in provincia di Verona che con i suoi 34 anni è la più giovane capolista d'Italia in queste elezioni europee. «Essere la più giovane capolista d’Italia più che una soddisfazione è un campanello d’allarme - ha dichiarato la capolista di Alleanza Verdi Sinistra - Non possiamo permettere che dalle decisioni chiave per i prossimi decenni siano escluse le generazioni che ne vivranno le conseguenze. Alleanza Verdi-Sinistra arriva alle europee con una squadra di giovani ecologisti da tutta Italia. Persone capaci e preparate a generare soluzioni, proposte e progetti per attuare una transizione ecologica giusta, equa, e realmente sostenibile».

Ed anche Più Europa Verona ha presentato i propri candidati inseriti nella lista Stati Uniti d’Europa. I due candidati veronesi sono Marina Sorina e Giorgio Pasetto. E durante la presentazione, Sorina ha dichiarato di volere essere portatrice di valori in Europa che guardino ancora di più alla solidarietà tra i popoli. Mentre Pasetto ha ribadito il suo impegno nella promozione dello sport come strumento di benessere psico-fisico per ogni età e vorrebbe che questi valori fossero parte degli Stati Uniti d’Europa.

Infine, questo pomeriggio alle 18.30 all'osteria Il Mangiabottoni di Via Dalla Bona, terzo appuntamento del ciclo di incontri sull'Europa organizzato dal movimento Traguardi. L'incontro di oggi s'intitola "Elezioni, istruzioni per l’uso" ed ha come ospiti l’avvocato cileno Francisco Durán Herrera, esperto di relazioni internazionali, e il giornalista di Europa Today Francesco Oppio. Si parlerà del funzionamento del Parlamento Europeo e di tutti i dettagli sulle modalità di voto, dalle circoscrizioni alle regole sulle preferenze.