Elezioni europee, oggi Schlein a Verona. Domani Calderoli e Urso

Mancano quindici giorni all'apertura delle urne in cui verranno inseriti i voti per le liste e i candidati alle elezioni europee. La campagna elettorale è nella fase più calda e anche Verona ospita personaggi importanti della politica nazionale.

Questa sera, 24 maggio, alle 20 arriverà in Piazza dei Signori la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Con lei interverranno i candidati e le candidate del PD nella circoscrizione Nord-Est, a partire dal capolista Stefano Bonaccini insiema ad Annalisa Corrado, Ivan Pedretti, Alessandro Zan, Alessandra Moretti, Lorenzo Gennari ed Andrea Zanoni.

«Elly Shlein manifesta ancora un importante segnale di attenzione nei confronti della nostra città fissando qui un altro importante appuntamento politico dopo il Forum Europa tenuto alla fine dello scorso marzo a Legnago, mostrando di cogliere a pieno il valore di questo territorio come porta d’Europa - hanno sottolineato Franco Bonfante, segretario provinciale PD Verona, e Riccardo Olivieri, segretario organizzativo - Un'Europa sulla quale come veronesi, veneti, italiani, non possiamo essere timidi o reticenti perché lei ha bisogno di noi tanto quanto noi abbiamo bisogno di lei. Il nostro slogan è "Sociale, Verde, Giusta" e indica proprio che qualcosa nelle politiche comunitarie bisogna cambiare ma la strada di solidarietà e unità tra i Paesi membri tracciata anche col determinante contributo italiano durante l’emergenza Covid e soprattutto nella fase di ripresa dalla pandemia è tracciata ed è quella che bisogna continuare a percorrere insieme per vincere le sfide della transizione ecologica, digitale, sociale, che interessano l’intero continente».

Mentre per i candidati di centrodestra si muovono anche i ministri del Governo Meloni. Domani, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli interverrà nella Sala Brunetto, all'Interporto di Via Sommacampagna, per un appuntamento sull'autonomia differenziata a cui prenderà parte anche il capolista della Lega alle elezioni europee Paolo Borchia.

Doppio appuntamento, invece, per il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Domani, a Villafranca il ministro interverrà dalle 20 al Best Western Plus Hotel Expo durante un incontro organizzato da Fratelli d’Italia con il candidato veronese alle europee Daniele Polato. E domenica 26 maggio, il ministro sarà a Legnago dalle 11 in supporto del candidato sindaco di Fratelli d’Italia Paolo Longhi a La Caffetteria di Salieri in Galleria Risorgimento. «Saranno - ha commentato il consigliere regionale Daniele Polato - occasioni rilevanti per conoscere idee e progetti sia per le elezioni europee che per le amministrative e per avere aggiornamenti dal ministro sui temi della tutela delle produzioni nazionali anche in contesto europeo».

Sarà invece a Verona domani il candidato di Azione e già sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Ed è sempre un candidato di Azione, Carlo Pasqualetto, l'ospite del secondo incontro sull'Europa organizzato da Traguardi. L'appuntamento con Pasqualetto è per lunedì 27 maggio alle 18.30 al Mangiabottoni di Via Dalla Bona.

Mercoledì prossimo, 29 maggio, sarà a Verona il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola per parlare dell'«Europa della Pace» con la candidata veronese di Alleanza Verdi Sinistra Jessica Cugini. Appuntamento alle 18.15 al Centro Tommasoli di Verona.

Infine doppio appuntamento con i candidati della lista Pace Terra Dignità. Domani, alle 17, nella Sala Lucchi di Piazzale Olimpia, incontreranno gli elettori veronesi i candidati Khaled Al Zeer, Valeria Allocati e Ginevra Bompiani.

Lunedì 27 maggio, invece, dalle 20.30 alle 23.30, sempre in Sala Lucchi, si terrà un convegno elettorale durante il quale il candidato Dario Dongo presenterà il suo programma elettorale.