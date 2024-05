Elezioni europee, riammessa Alternativa Popolare di Bandecchi

Erano partite in 17, ne sono state escluse 6 ma una è stata riammessa. Dovrebbero dunque essere 12 le liste di candidati alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno.

Gli elettori veronesi sono inseriti nella circoscrizione Nordest dove si erano presentate 17 liste. Per presunta mancanza di requisiti, la Corte d'Appello di Venezia aveva però respinto le liste di Alternativa Popolare, Forza Nuova, Italia dei Diritti - De Pierro, Unione Cattolica Italiana, Democrazia Sovrana Popolare e del Partito Animalista - Italexit per l'Italia. Quattro di queste liste sono state definitivamente escluse, mentre restavano in piedi i ricorsi di Alternativa Popolare e Forza Nuova.

Oggi, 6 maggio, si conoscerà l'esito del ricorso di Forza Nuova, che in altre circoscrizioni non è stato favorevole. Mentre la Cassazione ha accolto il ricorso di Alternativa Popolare, la cui lista è stata dunque riammessa tra quelle eleggibili nel Nordest. «In tanti erano convinti o speravano che saremmo rimasti fuori, ma purtroppo per loro siamo candidati, siamo pronti e faremo una campagna elettorale in mezzo alla gente, tra il popolo, tra i cittadini», hanno commentato il segretario nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, insieme al presidente del partito Paolo Alli.

«La nostra proposta - hanno aggiunto - è diversa e alternativa rispetto a tutto l’attuale quadro politico responsabile, dalla destra alla sinistra, dei problemi che il Paese continua ad attraversare. Noi ci siamo».