Respinto ricorso di Forza Nuova, 12 liste ammesse alle elezioni europee

Saranno 12 le liste di candidati al parlamento europeo votabili dagli elettori veronesi l'8 e il 9 giugno prossimi. Alla riammissione della lista Alternativa Popolare non è seguita quella di Forza Nuova, rimasta dunque esclusa insieme a quelle di Italia dei Diritti - De Pierro, Unione Cattolica Italiana, Democrazia Sovrana Popolare e del Partito Animalista - Italexit per l'Italia.

La Cassazione ha completato il giudizio sui ricorsi delle liste che si sono presentate per le elezioni europee del prossimo giugno. Nella circoscrizione che comprende gli elettori veneti, quella Nord Orientale, sono state 17 le liste che hanno presentato i loro candidati alla Corte d'Appello di Venezia. Di queste 17, ne sono state respinte sei per mancanza dei requisiti richiesti. Una mancanza che la Cassazione non ha riconosciuto nella lista Alternativa Popolare, che è stata riammessa, ma che invece è stata confermata nelle altre liste.

L'ultimo ricorso ad essere stato rigettato è stato quello di Forza Nuova, i cui candidati non potranno correre per il parlamento europeo. «Non ci sarà la possibilità di votare per un vero cambiamento e per un movimento con una logica rivoluzionaria», ha commentato il leader forzanuovista Roberto Fiore.