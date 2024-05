Elezioni europee, presentate le liste: i candidati nel Nordest

Si è aperta alle 8 di martedì scorso, 30 aprile, e si è chiusa alle 20 di ieri, 1 maggio, la due giorni di presentazione delle liste dei candidati alle prossime elezioni europee. La provincia di Verona è inserita nella circoscrizione del Nordest e quindi gli elettori veronesi, l'8 e il 9 giugno prossimi, potranno votare i candidati inseriti nelle liste presentate alla corte d'appello di Venezia. E se le verifiche delle documentazioni presentate non troveranno irregolarità dovrebbero essere 17 i simboli che verranno poi inseriti nelle schede elettorali.

E la prima particolarità è che uno di questi 17 simboli ne conterrà altrettanti al suo interno. È il simbolo della lista Libertà, una delle prime a presentarsi a Venezia martedì scorso. Il leader di questa formazione è Cateno De Luca, già sindaco di Messina e ora primo cittadino di Taormina. De Luca si presenta come capolista anche nel Nordest, ma al terzo posto tra i candidati di Libertà c'è il veronese Vito Comencini.

Per Libertà e per diverse altre liste, l'obiettivo sarà superare la soglia di sbarramento del 4% e quindi entrare con almeno un candidato nel parlamento europeo. Parlamento che si elegge con un sistema elettorale proporzionale puro. Per questo, non ci sono coalizioni tra i partiti, ma ogni partito correrà per sé trovando solo successivamente le alleanze con gli eletti più affini politicamente.

Non fa paura la soglia di sbarramento ai grandi partiti che anche nella circoscrizione del Nordest presentano candidati di alto profilo. Il nome più altisonante è ovviamente quello della premier Giorgia Meloni, capolista di Fratelli d'Italia. Come da lei stessa anticipato, si potrà scrivere anche solo il suo nome nella scheda. Nella lista c'è scritto che la candidata è "Giorgia Meloni detta Giorgia", anche se sicuramente lei lascerà il suo seggio nel parlamento europeo ad altri candidati. Candidati tra cui sono presenti anche i veronesi Daniele Polato e Maddalena Morgante.

Veronese è invece il capolista della Lega, Paolo Borchia che si ripresenta per un nuovo mandato da eurodeputato. Nella lista del Nordest, dunque, il capolista della Lega non è il generale Roberto Vannacci, comunque presente al penultimo posto.

Come Fratelli d'Italia, anche Forza Italia ha scelto il suo leader nazionale Antonio Tajani come capolista, ma il veronese Flavio Tosi è presente come terzo in lista.

Parlano poco veneto i candidati in lista del Partito Democratico. Il capolista è il presidente delle Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ha un passato nella Cgil veronese il terzo in lista, Ivan Pedretti, mentre è sesta l'europarlamentare uscente vicentina Alessandra Moretti.

Veneta è invece la capolista di Alleanza Verdi-Sinistra, la consigliera regionale Cristina Guarda, cresciuta nel Vicentino ma nativa di Cologna Veneta. Il suo nome precede quello del più noto a livello nazionale Mimmo Lucano, mentre al quinto posto in lista c'è la veronese Jessica Cugini, attualmente consigliera comunale nel capoluogo scaligero.

Sempre distanti anche nella composizione delle liste il Movimento 5 Stelle e Azione. I pentastellati mettono come capolista l'eurodeputata uscente Sabrina Pignedoli. Azione invece punta sul suo leader nazionale Carlo Calenda, il cui nome precede quello della ex ministra Elena Bonetti.

Sei sono i partiti che compongono la lista Stati Uniti d'Europa. Tra questi anche Italia Viva che candida come quarto in lista il sindaco di Garda Davide Bendinelli e +Europa che propone il veronese Giorgio Pasetto e la veronese d'adozione Marina Sorina.

Infine, oltre a quelli già citati, gli altri partiti che hanno presentato liste nella circoscrizione Nordest sono: Südtiroler Volkspartei, a tutela delle minoranze; Alternativa Popolare, con capolista il noto sindaco di Terni Stefano Bendecchi; Partito Animalista insieme a Italexit per l'Italia; Uci (Unione cattolica italiana); Italia dei Diritti, di Antonello Rocco De Pierro (capolista); Pace Terra Dignità, in cui è presente il giornalista Michele Santoro (terzo in lista); Forza Nuova, che candida anche il veronese Luca Castellini; e Democrazia Sovrana Popolare, di Francesca Toscano (capolista) e Marco Rizzo.