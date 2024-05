Elezioni Europee, forfait di Lucano a Verona. Traguardi lancia ciclo di incontri

In vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, prosegue la campagna elettorale dei candidati nella circoscrizione Nord Orientale, quella in cui sono inseriti gli elettori veronesi. E proprio per rendere più consapevole la cittadinanza chiamata al voto, Traguardi ha lanciato il ciclo di incontri intitolato "UÉ, parliamo d’Europa!". Quattro gli eventi organizzati dal movimento civico scaligero e a cui partecipano i candidati e le candidate di area progressista. Tutti gli appuntamenti si tengono all'osteria Il Mangiabottoni di Via Dalla Bona, a pochi passi da Porta Palio.

«Avremo l’opportunità di parlare delle sfide dell’Europa del prossimo futuro a partire dai temi che il movimento Traguardi porta avanti a livello locale: la parità di genere, il ruolo dei giovani per un’Europa più democratica e rappresentativa, la lotta al cambiamento climatico, la cultura e l’innovazione - ha spiegato Beatrice Verzè, consigliera comunale e vicepresidente di Traguardi - A poche settimane da una tornata elettorale che riteniamo cruciale per un cambio di passo che sia in linea con queste sfide, l’obiettivo di questo ciclo di incontri è fornire a cittadini e cittadine un quadro il più esaustivo possibile degli obiettivi che l’Unione Europa può e deve raggiungere».

Si comincia martedì 21 maggio alle 20.30, quando la consigliera Verzè dialogherà con la ex parlamentare e candidata per il PD Giuditta Pini sul tema «L’Europa dei giovani e delle donne». Tra gli argomenti che verranno affrontati: il Next Generation Ee, la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e delle nuove misure sulla trasparenza retributiva che puntano a contrastare il divario retributivo tra i generi.

Il secondo incontro, «L’Europa dell’innovazione, si svolge lunedì 27 maggio alle 18.30. In questa sede il consigliere comunale Pietro Trincanato, presidente di Traguardi, si confronterà con Carlo Pasqualetto, imprenditore e consigliere comunale a Padova, candidato per Azione. «Ragioneremo su uno temi chiave per lo sviluppo economico dell’Unione, ossia la competizione dell’industria tecnologica e digitale europea con la Cina e gli Stati Uniti, che su questo fronte stanno crescendo esponenzialmente anche grazie a forti investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale», ha puntualizzato Trincanato.

Del funzionamento del Parlamento Europeo e di tutti i dettagli sulle modalità di voto, dalle circoscrizioni alle regole sulle preferenze, si parlerà invece venerdì 31 maggio alle 18.30 nel corso dell’incontro «Elezioni, istruzioni per l’uso» al quale intervengono l’avvocato cileno Francisco Durán Herrera, esperto di relazioni internazionali, e il giornalista Francesco Oppio, collaboratore di Europa Today. «La volontà di fornire elementi base per capire come funziona il voto nei vari Stati dell’Unione e quali sono le differenze tra i partiti europei e quelli nazionali nasce dall’esigenza di avvicinare i cittadini e le cittadine alle istituzioni europee, che talvolta, ancora oggi, sono percepite come lontane e incomprensibili», ha spiegato Michele Veronesi, consigliere di Traguardi in sesta circoscrizione, che modererà l’incontro.

L’ultimo appuntamento, mercoledì 5 giugno alle 12.30, sarà dedicato a «L’Europa tra ambiente e riforme». Ospiti, la consigliera regionale del Veneto Cristiana Guarda candidata per Alleanza Verdi Sinistra e il politico Graham Watson, già europarlamentare e candidato per Stati Uniti d’Europa. «Il Green Deal europeo costituisce l’obiettivo politico più ambizioso che l’Unione si è data, ma per concretizzarsi non può prescindere da un profondo sistema di riforme che consenta ai Paesi membri di agire con molta più efficacia rispetto alla transizione ecologica», ha evidenziato Giacomo Cona, consigliere comunale e segretario di Traguardi, che condurrà l’incontro con l’assessore all’ambiente Tommaso Ferrari.

Intanto oggi, 17 maggio, Verona avrebbe dovuto accogliere l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, candidato di Alleanza Verdi Sinistra. L'appuntamento è stato però annullato «a causa di sopravvenuti motivi di forza maggiore», hanno fatto sapere gli organizzatori.

Impegnati nelle rispettive campagne elettorali anche gli altri candidati veronesi. Daniele Polato di Fratelli d'Italia, nei giorni scorsi, ha fatto visita a Veronamercato e all'appuntamento di Veronafiere Automotive Dealer Day. «Il Veneto è una regione leader nella produzione di componentistica per autovetture e merita tutela contro le concorrenze sleali - ha commentato Polato - Tutti punti che affronto nel mio programma elettorale. Ed è fondamentale anche il contatto diretto con le realtà del Centro Agroalimentare di Verona per comprendere le loro esigenze e sostenere il lavoro prezioso che svolgono ogni giorno. Le eccellenze locali sono un patrimonio e vanno preservate e difese, assicurando la convivenza tra tradizione e innovazione per un futuro sostenibile».

«Tanti amici e tanta energia», infine, per Paolo Borchia che tra le tappe di ieri è stato anche al mercato settimanale della sua Bussolengo.