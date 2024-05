Elezioni europee, candidati in cerca anche dei voti veronesi

Con il ricorso respinto a Forza Nuova, sono ufficialmente 12 le liste di candidati alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Candidati che per un mese saranno impegnati in una campagna elettorale in realtà già iniziata a Verona. Tra i primi appuntamenti dei giorni scorsi c'è stata anche la visita del vicepremier Antonio Tajani, capolista di Forza Italia.

QUI TUTTE LE LISTE E I NOMI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI EUROPEE NELLA CIRCOSCRIZIONE NORD ORIENTALE

Ma nella lista di Forza Italia sono inclusi anche i candidati centristi di Noi Moderati, tra cui Francesco Coppi, che proprio da Verona ha aperto la sua campagna elettorale. «Verona è un po' la mia seconda patria - ha detto Coppi - Mia moglie è veronese e mio fratello abita qui. Frequento spesso la città. E sono orgoglioso di essere protagonista in questo momento che unisce Forza Italia e Noi Moderati in unica lista basata sui valori cristiani e liberali».

È stata poi di due giorni la visita alla provincia di Verona di Carlo Pasqualetto, candidato 35enne di Azione. Pasqualetto è stato all'evento organizzato dagli under 30 del partito di Carlo Calenda a Porta Palio, con oltre 150 partecipanti. Ed ha anche incontrato gli imprenditori Federico Zanardi e Federico Furlani. «Credo che ci sia bisogno di più Veneto in Europa e solo chi non ha mai lavorato nel privato può essere euroscettico - ha dichiarato Pasqualetto - In Federico Zanardi e Federico Furlani ha trovato due imprenditori che credono nel territorio dove assieme le due aziende danno lavoro a oltre seicento collaboratori. Vorrei che la politica di Azione ad ogni livello fosse al fianco di queste imprese, attente all’ambiente, orgogliose della propria storia e preparate alle sfide del futuro. Così dovrebbe essere la politica secondo noi: contemporaneamente all’altezza del coraggio che hanno avuto i padri fondatori dell’Europa e capace di interpretare le sfide dei prossimi anni tra cui c’è sicuramente una rivisitazione equilibrata del green deal».

E Carlo Pasqualetto tornerà a Verona con un grande evento organizzato per il pomeriggio di sabato 25 maggio quando in città arriverà anche Carlo Calenda.

Si terrà invece domani, 8 maggio, in Piazza Bra la presentazione del capolista e dei candidati veronesi della lista Stati Uniti d'Europa. I due candidati veronesi sono Davide Bendinelli e Giorgio Pasetto, mentre è di origine ucraina ma è ormai veronese di adozione la candidata Marina Sorina. Oltre a loro, domani a Verona ci sarà anche il capolista italo-britannico Graham Watson.

E sono stati presentati anche i tre candidati veneti della lista Alleanza Verdi-Sinistra. Veneta è la capolista Cristina Guarda, vicentina anche se nata a Cologna Veneta, attualmente consigliera regionale di Europa Verde. In lista con lei, gli altri due veneti sono Stefano Dall'Agata operaio, ambientalista ed esperto del ciclo dei rifiuti, e Francesco Gonella, professore ordinario di fisica all'università Ca’ Foscari di Venezia.