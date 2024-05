Bendinelli, Pasetto e Sorina candidati per gli Stati Uniti d'Europa

Questa mattina, 8 maggio, la lista Stati Uniti d'Europa ha presentato il suo progetto politico per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. E nell'occasione sono stati presentati i candidati veronesi in lista: il sindaco di Garda Davide Bendinelli, Giorgio Pasetto e la veronese d'adozione e ucraina di nascita Marina Sorina. I tre sono stati accompagnati dal capolista italiano-britannico Graham Watson, leader della battaglia contro la brexit e già europarlamentare, e da Anna Lisa Nalin di +Europa.

Il progetto Stati Uniti d’Europa è stato infatti lanciato da Emma Bonino di +Europa e vi hanno aderito Italia Viva, Partito Socialista, Libdem, Radicali Italiani e Italia C’è, i cui rappresentanti locali erano presenti questa mattina in Piazza Bra.

Politica estera e difesa comune per gli stati che aderiscono all'Ue, oltre ad un bilancio federale e un debito comune. Questi i punti essenziale nel programma di una lista che vorrebbe istituzioni più democratiche e efficienti. «Vogliamo trasformare il sogno europeista di molti in un obiettivo e un programma politico, affinché l’Unione Europea riesca finalmente a dare le risposte che oggi non riesce a dare - hanno detto i candidati - Diciamo no all'Europa delle piccole patrie per costruire, invece, la grande patria europea ed essere più determinanti nella complessità e drammaticità delle sfide che oggi il mondo deve affrontare».

«Mi candido per far valere Verona e il Veneto sui tavoli europei - ha dichiarato Davide Bendinelli - Se la città e la provincia, che mi conoscono, mi sosterranno, sarà in grado di unire l’interesse locale ai valori europeisti. Due cose che vanno a braccetto perché, per Verona e il Veneto, la scelta migliore è contare di più in un’Europa che conta di più. Ai cittadini e alle cittadine offro dei punti concreti: tutelare la qualità dell’acqua e dell’aria nei regolamenti europei; sostenere gli investimenti nel turismo in particolare nelle piste per bike ed e-bike che rappresentano un forte incentivo alla visita, soprattutto dal Nord Europa; e sostenere buone politiche per l’agricoltura e la pesca ai quali guardo come a beni comuni dell’intera cittadinanza, essenziali per la nostra salute e per il benessere e l’identità dei nostri territori».

«Ho accettato questa sfida elettorale perchè sono convinto che l'idea di Stati Uniti d'Europa sia la miglior arma per contrastare i sovranismi e i populismi - ha aggiunto Pasetto - Dobbiamo guardare alla libertà dei diritti civili, ma allo stesso modo alla libertà dello spirito d'impresa. Solo così l'Europa può affrontare le crisi geopolitiche, i mercati globali, le crisi energetiche. Il mio programma parte proprio da una visione europea della nostra impresa territoriale, soprattutto quella media e piccola. Ma anche i temi sociali devono essere la condivisione di necessità concrete e urgenti sui territori».