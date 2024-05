Elezioni europee, candidati veronesi nel vivo della campagna elettorale

Tra presentazioni, appuntamenti ed incontri, più o meno tutti i candidati veronesi alle elezioni europee stanno entrando nel vivo della campagna elettore. Non tutti hanno le stesse possibilità di essere eletti nel weekend dell'8 e 9 giugno, ma tutti provano a raccogliere voti e non solo a Verona.

Non poteva però che partire dal capoluogo scaligero la campagna elettorale di Daniele Polato, candidato di Fratelli d'Italia. All’Amen, sulle Torricelle, il consigliere regionale ha richiamato tanti sostenitori tra sindaci, amministratori e cittadini. Presenti Ciro Maschio, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Verona, assieme al senatore Matteo Gelmetti e al deputato Marco Padovani e con i presidenti della quarta circoscrizione di Verona Alberto Padovani e della quinta circoscrizione Raimondo Dilara e a tutti i consiglieri comunali e di circoscrizione del partito di Giorgia Meloni. Ma dalla sua parte, Polato ha anche Verona Domani ed ha partecipato anche il consigliere regionale Stefano Valdegamberi.

«I cittadini percepiscono oggi l’Europa come qualcosa di distante - ha dichiarato Polato - Ma l’Europa di domani, quella che uscirà dalle elezioni dell’8 e 9 giugno sarà diversa. Ci sarà un cambiamento sia come commissione sia come parlamento europeo perché i sondaggi dicono che avrà una trazione di centrodestra per la prima volta. Siamo convinti che più forte è il Veneto e meglio fa l’Italia e più forte è l’Italia in Europa e più opportunità daremo ai nostri cittadini. L'Europa ha destinato un miliardo di euro a favore della nostra regione che è la prima regione d’Italia per investimenti. Dobbiamo far sì che queste risorse vengano moltiplicate per il Veneto e per il bene dei nostri territori». E nel suo discorso, Daniele Polato ha aggiunto: «Servono nuove regole per affrontare i temi che contano e in cui l’Europa deve essere determinante: dai sostegni alle imprese, all'agricoltura, dalle politiche per l’immigrazione alla difesa dei cittadini, dalla sanità al supporto ai giovani e alle nuove povertà emerse post Covid, dalla difesa delle produzioni made in Italy alle politiche contro la concorrenza sleale. Un’altra tematica è l’intelligenza artificiale che rappresenta un potente strumento rivoluzionario che può risultare molto utile alla mano umana senza però sostituirla per cui servono regole comuni».

E punta a ritornare a Bruxelles il leghista Paolo Borchia, capolista nella circoscrizione italiana Nord Orientale in cui sono inseriti gli elettori veneti. Tanti gli appuntamenti a cui ha partecipato ieri, da Caldiero a Marostica, da Arzergrande a Cadoneghe. E i prossimi non saranno giorni diversi. Giorni in cui Borchia può raccontare quanto fatto nel suo mandato da eurodeputato, come ad esempio il contrasto ai divieti austriaci al confine del Brennero. Divieti che sono stati recentemente criticati anche dalla commissione europea. «È un’ottima notizia - ha commentato Borchia - Abbiamo sempre chiesto a gran voce, a tutti i livelli, un intervento per chiedere provvedimenti contro gli insensati divieti unilaterali austriaci, che colpiscono imprese e lavoratori italiani e che sono contro i trattati».

E dopo la presentazione in Piazza Bra, Giorgio Pasetto si è reso protagonista anche di un flash mob davanti all'Arena di Verona. Il candidato veronese nella lista Stati Uniti d’Europa, in mezzo ad alcuni gruppi di turisti in visita all’anfiteatro, ha srotolato un manifesto che riportava lo slogan "Autonomi, Federalisti, Europeisti".

«Voglio denunciare la falsità della narrazione politica che vorrebbe autonomie dei territori ed europeismo come concetti contrapposti - ha commentato Pasetto - Così come voglio denunciare il rischio che si corre della percezione di un’Europa solo come fonte di obblighi e imposizioni. La nuova Europa che voglio mette in rete i valori dei territori, creando collaborazioni e ottimizzando costi. Da lì, dalle esperienze e dai bisogni reali, parte anche la costruzione dell’Europa dei diritti. Stati uniti d’Europa, per me vuol dire principi fondamentali di democrazia e libertà in comune, strumenti per attuarli condivisi e valore delle autonomie».

E si sta muovendo anche Jessica Cugini, consigliera comunale a Verona e candidata nella lista Alleanza Verdi Sinistra. Alle 18 di venerdì prossimo, 17 maggio, Jessica Cugini sarà con un altro candidato della sua lista, l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, al Centro Tommasoli di Verona per un incontro dal titolo: "Europa resta umana". E il giorno successivo, con la candidata Elisabetta Piccoli, Jessica Cugini sarà a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e a Bassano del Grappa, nel Vicentino.

Appuntamento invece per lunedì prossimo 20 maggio con il candidato della lista Libertà Vito Comencini. Il candidato veronese sarà al centro di un incontro pubblico alle 18.30 all'ex ristorante Zonaro di Legnago, in Via Rovigo 50.

Niente campagna elettorale, invece, per il veronese Luca Castellini che sarebbe stato candidato nella lista di Forza Nuova, che però è stata esclusa. Un'esclusione contro cui Forza Nuova ha annunciato battaglie in ogni tribunale. «Il nostro ricorso è stato inviato alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ed alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo, che per le loro competenze dovranno decidere se quella da noi subita sia stata una discriminazione», ha fatto sapere la segreteria nazionale di Forza Nuova.