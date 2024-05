Elezioni europee, dopo Schlein e Urso è la volta di Nichi Vendola a Verona

È iniziata la penultima settimana di campagna elettorale per le elezioni europee. Settimana che avrà altri appuntamenti per conoscere meglio i candidati e i loro programmi e che si è lasciata alle spalle un lungo weekend di incontri nel Veronese.

Sabato scorso, 25 maggio, il ministro per le imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso è intervenuto a Villafranca per sostenere i candidati scaligeri di Fratelli d'Italia, tra cui Daniele Polato. «La visita del ministro Urso è stata importante sia per il sostegno offerto sia per conoscere aggiornamenti sul nostro Paese e sulle opportunità in Europa», ha commentato Polato, che ha evidenziato l’importanza di difendere le piccole e medie imprese ma anche di contare di più in Europa. «Più forte è il Veneto - ha rimarcato - e più forte è l’Italia in Europa e più opportunità daremo ai nostri cittadini e alle piccole e medie realtà imprenditoriali che hanno permesso nel dopoguerra di raggiungere un benessere diffuso. Per questo, una volta eletto, aprirò un ufficio territoriale per avere un contatto costante con i cittadini e le imprese locali e dove le categorie, le istituzioni e il territorio si potranno rivolgere per orientarsi nelle opportunità legislative ed economiche europee. Dobbiamo trasformare l’Europa da consumatore a produttore affinché possa crescere in diversi ambiti e diventi più autonoma».

E dall'Emilia si è presentato anche agli elettori veronesi l'imprenditore agricolo Guglielmo Garagnani, candidato alle elezioni europee sempre con Fratelli d’Italia. «Ho scelto di candidarmi alle elezioni europee per consentire al mondo agricolo di avere un proprio rappresentante a Bruxelles - ha affermato Garagnani - Nell’ultima legislatura europea la politica agricola comune ha spesso dimenticato gli obiettivi per cui è stata istituita, ossia l’aumento della produttività agricola, il sostegno agli agricoltori e la garanzia di prezzi accessibili per i consumatori. Occorre riscoprire le ragioni che mettevano gli agricoltori al centro insieme ai consumatori».

Continua a girare per i tanti banchetti della Lega il candidato Paolo Borchia, eurodeputato uscente e capolista per il Carroccio. Borchia che ha anche sottoscritto il manifesto di Pro Vita & Famiglia. «Ho a cuore tutti i temi proposti e mi impegnerò, qualora fossi eletto, per rispettarli e promuoverli», ha commentato.

Mentre ieri, nella sala Corsini della Fondazione Verona, la Conferenza delle Donne Democratiche di Verona ha chiuso il suo ciclo di incontri per approfondire la conoscenza delle candidate alle elezioni europee. Dopo il primo incontro con Silvia Panini e Giuditta Pini, ieri il confronto è stato con Annalisa Corrado, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti, Sara Vito, Paola Gazzolo. «Non siamo solo noi a dirci femministe, è il Partito Democratico stesso a portare questa qualificazione e questo orizzonte di pensiero nel proprio statuto - ha commentato Sabrina Ugolini portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Verona - L'annullamento delle diseguaglianze salariali, della violenza domestica e di genere, la promozione dei diritti civili e sociali richiedono un cammino ancora lungo, ed è necessaria la lotta e il contributo di tutti, donne e uomini».

E gli appuntamenti del PD continuano anche domani a Castelnuovo del Garda, dove si potranno incontrare la candidata Alessandra Moretti oltre alla candidata sindaco Claudia Farina.

Mercoledì, invece, arriverà a Verona il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola per sostenere la candidata veronese Jessica Cugini, in lista con Alleanza Verdi Sinistra. L'appuntamento sarà alle 18.15 al Centro Tommasoli. «La campagna elettorale è sempre il momento di semina di prospettive e speranze, di programmi e politica in cui si crede e credo che questo arrivi - ha dichiarato Cugini, facendo un parziale bilancio della sua campagna elettorale - Lo raccontano le persone che si fermano in cerca di un confronto franco. È in quel fermarsi, ascoltare e discutere che si gioca la nostra crescita e credibilità».

Sono invece i toni critici quelli che caratterizzano la campagna elettorale della lista Stati Uniti d'Europa, in cui è candidato anche il sindaco di Garda Davide Bendinelli. La voce di Bendinelli si è unita al coro delle opposizioni sulla nuova spending review del Governo Meloni. «Una norma paradossale all'interno del decreto attuativo della legge finanziaria minaccia di congelare le risorse dei Comuni colpendo, in particolare, quelli che hanno utilizzato bene i fondi del Pnrr. E questa volta a farne le spese saranno progetti di scuole e asili che non potranno essere completati. Sono ormai due decenni che gli enti locali pagano il prezzo più alto dell’austerità. Il patto di stabilità impediva di spendere sul territorio risorse che pure erano presenti nelle casse comunali. Oggi, addirittura il Governo toglie con una mano i soldi che aveva dato con l’altra grazie al Pnrr».

Della crisi in Ucraina e di un progetto di politica estera e difesa comune europea parleranno invece domani mattina alle 10.30 in Piazza Bra i candidati di +Europa inseriti nella lista Stati Uniti d'Europa: Antonella Soldo, Marina Sorina e Giorgio Pasetto. «L’Unione Europea è stata fino ad oggi un progetto vincente in termini di libertà e di prosperità, ma il mondo attorno a noi è cambiato drammaticamente e anche noi dobbiamo cambiare - hanno dichiarato i candidati - Le istituzioni attuali di Bruxelles non sono più adeguate e dobbiamo puntare a una vera unione politica. C’è bisogno di un’Europa in grado di proteggere e promuovere la nostra libertà e i nostri interessi economici altrimenti schiacciati dalla competizione muscolare tra Cina e USA oggi, domani India e non solo. Dobbiamo salvaguardare e promuovere la nostra democrazia e la nostra sicurezza altrimenti minacciate dalle autocrazie e dalle dittature come quella di Putin».

Due, infine, gli appuntamenti per oggi. Alle 18.30, al Mangiabottoni di Via Dalla Bona, il candidato di Azione Carlo Pasqualetto sarà ospite del secondo incontro del ciclo organizzato da Traguardi. Mentre, dalle 20.30 alle 23.30 nella Sala Lucchi di Piazzale Olimpia, si terrà il convegno elettorale del candidato di Pace Terra Dignità Dario Dongo, il quale presenterà il suo programma elettorale.