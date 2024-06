Elezioni europee, ultimi sforzi per i candidati. «Il nemico è l'astensionismo»

Superato l'ultimo fine settimana di campagna elettorale, è iniziato l'ultimo sprint per i candidati alle elezioni europee. Sabato 8 e domenica 9 giugno, infatti, si apriranno le urne e gli italiani sceglieranno i propri rappresentanti nel parlamento europeo. Sabato prossimo, dunque, si potrà andare al seggio indicato nella propria tessera elettorale a partire dalle 15. Il seggio chiuderà poi alle 23 per riaprire alle 7 di domenica. Le operazioni di voto si dovranno chiudere alle 23 di domenica 9 giugno per poi dare inizio allo spoglio.

Restano, quindi, ancora pochi giorni ai candidati per intercettare gli indecisi e magari convincere coloro che non hanno intenzione di votare. «Il nostro nemico è l'astensionismo - ha dichiarato il candidato veronese di Fratelli d'Italia Daniele Polato - In Europa si decidono molte tematiche rilevanti per la nostra quotidianità per cui è importante esprimere il voto che significa anche voglia di cambiamento. Molti cittadini percepiscono l’Europa distante dalle loro preoccupazioni e dalle loro necessità ma il voto di ciascuno può fare la differenza».

E mentre Polato ha incassato il sostegno di Verona Domani, lo scorso weekend il candidato di Forza Italia Flavio Tosi ha ottenuto quello del gruppo veronese che si ispira ai valori della storica Democrazia Cristiana di Mariano Rumor. Mentre venerdì sera, sempre Tosi ha organizzato un evento al Parco 800 a cui hanno partecipato 1.500 persone a sostegno della sua candidatura. «Forza Italia è il solo voto utile perché siamo il partito italiano di riferimento all’interno del governo europeo col PPE e siamo gli unici che possiamo incidere a Bruxelles per il bene del nostro Paese, della nostra Regione e di Verona - ha detto Tosi - Alle regionali del 2020 eravamo al 3,5%, alle Politiche al 6,5%, oggi siamo già all’11-12%, come hanno confermato gli ultimi sondaggi pubblicati. Le elezioni europee sono anche la conta per scegliere il prossimo governatore del Veneto. L'8 e 9 giugno si decide anche questa partita».

Tanti sono stati gli appuntamenti nel Veronese del candidato leghista Paolo Borchia. Il capolista veronese oggi, 3 giugno, si sposterà invece in Emilia, con una trasferta che partirà questo pomeriggio da Reggio Emilia e si concluderà questa sera a Piacenza.

E trasferta emiliana anche per la candidata veronese di Alleanza Verdi Sinistra Jessica Cugini che questa sera sarà a Bologna per partecipare ad un incontro elettorale con le candidate Alessandra Moretti del Partito Democratico e Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle.

Tre giorni in provincia di Verona, invece, per il candidato del Partito Democratico Andrea Zanoni. Oggi, Zanoni sarà alle 17.30 al Caffè Fantoni 1842 di Via Vittorio Emanuele II a Villafranca, insieme al segretario del circolo PD locale Matteo Melotti. E alle 20.45, il candidato PD sarà nella sala Donini del Centro Bertacco di Via Roma 15 a San Martino Buon Albergo. Domani, Zanoni sarà alle 16 a Villa Ghedini, in Corso Arnaldo Fraccaroli a Villa Bartolomea, mentre alle 18 si sposterà al Mercy Beaucoup di Via Valpolicella ad Arbizzano di Negrar. Infine, mercoledì 5 giugno, Andrea Zanoni terrà altri due incontri: il primo alle 15.45 al Pepenero di Via Molinara a Bussolengo e alle 18 parlerà nella sala civica di Via Cavour a Isola della Scala.

E prima della chiusura della campagna elettorale, la lista Pace Terra Dignità terrà un ultimo evento a Verona. Venerdì prossimo, 7 giugno, in Piazza dei Signori si rifletterà su Palestina e Medio Oriente nell'appuntamento dal titolo "Popoli Oppressi" con Moni Ovadia e con il candidato Khaled Al Zeer.

Infine, questa sera alle 19, si potrà incontrare al Parco Ottocento la candidata Meryem Khaioui (detta Maria) della lista Libertà.