Elezioni europee, parte la campagna elettorale e passa da Verona

Con il respingimento di sei liste, si sono ridotti a undici i raggruppamenti in corsa nel Nordest per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Sono dunque ufficiali i nomi dei candidati che possono dare il via alle loro campagne elettorali. Campagne che passeranno dalla provincia di Verona già da questo fine settimana.

Domani, 4 maggio, alle 15.30 nell'Shg Hotel Catullo di Viale del Lavoro 35 a San Martino Buon Albergo, terrà la sua conferenza stampa con il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il quale è capolista per Forza Italia.

E oggi pomeriggio, 3 maggio, alla libreria Feltrinelli di Via Quattro Spade a Verona, Alessandra Moretti presenterà alle 18.30 il suo libro "La vita rivoluzionaria di una donna comune". Moretti è un'europarlamentare che si ricandida con il Partito Democratico. E sempre tra le candidate del PD ci sono anche Giuditta Pini e Silvia Panini che saranno protagoniste di Europa Femminista, evento organizzato per le 11 di domani al Parco San Giacomo di Verona.

Dai toni invece più ambientalisti è un altro evento organizzato dal PD per domani mattina dalle 9 alle 11 al centro civico Tommasoli di Via Perini a Verona. È l'incontro dal titolo "Un territorio sotto assedio", in cu si discuterà delle discariche che potrebbero essere attivate nel Veronese e del nuovo progetto per il trattamento dei rifiuti nell'impianto di Ca' del Bue. Interverranno la consigliera regionale Anna Maria Bigon, il medico epidemiologo Paolo Ricci e il presidente della settima circoscrizione di Verona Carlo Pozzerle. Coordinerà il dibattito il responsabile ambiente del PD di Verona Efrem Bigon. E sarà presente il candidato alle elezioni europee Andrea Zanoni. «I temi principali che caratterizzano il mio programma sono la difesa dell’ambiente, la salvaguardia della sanità pubblica, la difesa della legalità e la protezione degli animali - ha detto Zanoni - Inoltre, ritengo importanti la modifica dei trattati per rendere l’Ue più unita e cancellare il diritto di veto degli stati membri, l’istituzione dei corpi civili di pace europei per poter prevenire i conflitti e la realizzazione di una difesa comune per risparmiare risorse da investire nelle politiche sociali e per l’ambiente».

Mentre il gruppo under 30 di Azione organizza per domenica 5 maggio un momento di approfondimento politico. L'appuntamento è dalle 17 in Porta Palio a Verona. Tema dell’iniziativa "Basta emigrazione: come rendere i nostri territori più attrattivi e competenti in Italia e in Europa?". Tra gli ospiti che hanno confermato la propria presenza, il senatore Marco Lombardo, il segretario provinciale e direttore degli Its Emilia Romagna Serse Soverini e la dirigenza del partito in Veneto guidata dal segretario regionale e candidato alle elezioni europee Carlo Pasqualetto. Per partecipare è necessario riservare gratuitamente il proprio posto su Eventbrite.

E approfittando dell'inizio della campagna elettorale per le europee, i sindacati Cgil, Cisl, Uil di Verona hanno lanciato il loro appello ai candidati: «Chiediamo un impegno affinché al centro delle politiche comunitarie ci sia il lavoro e la pace. Basta con le guerre, basta con la precarietà del lavoro, basta con i morti sul lavoro - hanno affermato i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Verona Francesca Tornieri, Giampaolo Veghini, Giuseppe Bozzini - Ai venti di guerra che soffiano dalla frontiera orientale del Continente dobbiamo rispondere con un modello di civiltà fondato su un lavoro di qualità, equamente retribuito e tutelato e con un modello di società inclusivo e plurale in cui nessuno venga lasciato indietro, dove le persone valgono per quello che sono in grado di offrire e non per dove sono nate o per il colore della pelle».