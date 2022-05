Europa Verde, Demos e Volt formano un'unica lista per Damiano Tommasi

La Rete per Damiano Tommasi si allarga. Alla coalizione che sostiene la candidatura a sindaco di Verona dell'ex calciatore si è aggiunta una lista formata da Europa Verde, Demos (Democrazia solidale) e Volt.

Sabato scorso, 30 aprile, la nuova lista si è presentata in Piazza San Zeno, con il presidente nazionale di Volt Gianluca Guerra, il segretario nazionale di Demos Paolo Ciani, il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli ed ovviamente il candidato sindaco, ormai guarito dal Covid-19. Alla presentazione hanno partecipato anche esponenti locali, candidati e attivisti delle tre forze che si sono unite per formare la lista, come Tito Brunelli e Alessandro Donadi di Demos, Davide Cremoni di Volt e Alberto Mazzurana, Aurora Floridia e la consigliera regionale Cristina Guarda di Europa Verde.

Unità nella diversità. In questo motto si sono riconosciuti i tre partiti che compongono la lista. Partiti che vogliono portare a Verona un rinnovamento che includa attenzione ai bisogni della comunità. Ed il candidato ritenuto maggiormente capace di portare questo rinnovamento è Damiano Tommasi, descritto come «una persona che unisce e che si impegna, un nobile esempio che molti attendono dai politici».

Quella di Europa Verde, Demos e Volt è una lista ecologista ed europeista, che intende costruire una Verona inclusiva, solidale e attenta ai giovani. Sono dunque rappresentate tutte le sensibilità delle tre anime di questa lista: quella vicina ai temi della tutela e della sostenibilità ambientale di Europa Verde, quella che punta sulla comunità e su una maggiore inclusione sociale di Demos e quella aperta ai giovani e all'Europa di Volt.