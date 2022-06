Brugnaro a Verona per Sboarina: «Ha ben amministrato in questi anni difficili»

Il sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia Luigi Brugnaro ha recentemente partecipato ad una serie di incontri e comizi elettorali a Verona. Il suo partito, Coraggio Italia, alle amministrative del 12 giugno corre in tandem con Verona Domani per il candidato sindaco Federico Sboarina, e Brugnaro ha voluto incontrare alcuni candidati al consiglio comunale, tra cui Matteo Gasparato, Stefano Sella, Cristina Ruscitto, Barbara Amicone ed Edoardo Lana. Ad accompagnare Brugnaro, oltre al sindaco Sboarina, anche Giuliano Occhipinti, coordinatore cittadino di Coraggio Italia.



(Occhipinti e Brugnaro)

«Insieme a Coraggio Italia rappresentiamo il vero motore centrista, moderato e cattolico non soltanto dell'unica coalizione di centrodestra ma dell’intero scenario politico veronese - ha commentato Gasparato - Abbiamo sempre dimostrato in questi anni il nostro impegno concreto nel civismo, nel volontariato, nella tutela dei nostri valori e della nostra cultura cattolica, inclusiva e solidale. L’entusiasmo riscontrato in queste ultime settimane di campagna elettorale nei confronti di liste civiche come la nostra ci danno la convinzione che saremo la vera sorpresa del 12 giugno».

«Gettiamo le basi per un progetto che guarda già oltre le elezioni amministrative in una visione più ampia, per dare un riferimento nazionale a forze civiche cittadine come Verona Domani, mettendole in rete e coordinando esperienze, valori ed obiettivi che ci accomunano - ha sottolineato Occhipinti - Movimenti centristi e moderati che uniscono le forze per la riconferma di Sboarina».

«Un professionista capace, onesto e preparato, un ottimo sindaco che ha esperienza e che ha dimostrato di saper bene amministrare e guidare la città di Verona in questi difficili anni - ha ribadito Brugnaro, parlando di Sboarina - Come Coraggio Italia e Verona Domani appoggiamo Sboarina con determinazione e con la convinzione che con lui i rapporti e la collaborazione tra Verona e Venezia proseguiranno nel segno della concretezza e della crescita economica, turistica ed infrastrutturale».



(Gasparato, Brugnaro, Amicone, Lana, Casali)