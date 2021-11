Elezioni del consiglio provinciale di Verona: 62 candidati divisi in 4 liste

Alle 12 di oggi, 28 novembre, nella sede della Provincia di Verona di Via delle Franceschine, si è chiusa la presentazione delle liste per le elezioni del consiglio provinciale, programmate per il 18 dicembre. Entro giovedì 2 dicembre, la commissione elettorale della Provincia comunicherà le liste ammesse dopo aver verificato la correttezza dei documenti presentati e la candidabilità dei nomi proposti. E tra gli aspetti che andranno valutati ci sarà anche il numero di candidati del genere meno rappresentato che, nel caso di 16 nominativi in una singola lista, non potrà essere inferiore a sette.

Quattro le liste presentate, come nella precedente elezioni, per un totale di 62 candidati consiglieri. Ecco i nomi: