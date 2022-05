Sboarina, Tosi, Tommasi, Zelger, Sautto, Barollo: primo confronto tra tutti i candidati sindaco

Per la prima volta ci saranno tutti e sei i candidati a sindaco di Verona in un confronto pubblico in cui dovranno rispondere a questa domanda: «Quale Verona vogliamo?».

Finora, i dibattiti tra i candidati si erano concentrate sui tre nomi principali: Federico Sboarina, Flavio Tosi e Damiano Tommasi. Invece oggi, 27 maggio, alle 18.30 al Teatro Nuovo di Piazzetta Navona ci saranno tutti. Sarà quindi soddisfatta la richiesta di «democrazia sostanziale» di Alberto Zelger, il quale si era lamentato del poco spazio offerto a lui e agli altri candidati. E quindi oggi i cittadini potranno scoprire che Verona vogliono i candidati Sboarina, Tosi e Tommasi, ma anche la Verona desiderata da Zelger, da Anna Sautto del Movimento 3 V e di Paola Barollo di Costituzione Verona Libero Pensiero.

E i confronti non si esauriranno con oggi. Lunedì prossimo, 30 maggio, alle 20.30, al Teatro Parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice di Via Prati 10, il comitato Asma ha organizzato un incontro per capire cosa hanno in programma i candidati sindaco per migliorare la vivibilità in seconda circoscrizione, in particolare a Ponte Crencano e a Quinzano.