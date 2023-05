Elezioni, in quattro sfide su sette indicazioni chiare per gli elettori di centrosinistra

Più esplicitamente in alcune parti, in modo più velato in altre, il centrosinistra veronese ha lanciato il suo guanto di sfida, sperando che la vittoria ottenuta da Damiano Tommasi nel capoluogo possa ripetersi nei comuni che tra qualche giorno andranno alle urne.

Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota in sette comuni della provincia scaligera. Gli elettori dovranno scegliere il loro sindaco ed i candidati che, in base alle preferenze, andranno a comporre i consigli comunali. In ordine di grandezza, le elezioni amministrative si tengono a Villafranca di Verona, Bussolengo e Sona; dove si potrebbe rivotare il 28 e 29 maggio al ballottaggio nel caso in cui un candidato sindaco non dovesse ottenere più del 50% dei voti. E poi si vota anche a Castel d'Azzano, Lazise, San Mauro di Saline e Ferrara di Monte Baldo.

Solo in quattro sfide elettorali su sette, gli elettori di centrosinistra hanno avuto un'indicazione chiara sul candidato da votare. Nelle altre tre, invece, questi elettori dovranno andare ad esclusione, indicando la propria preferenza sui candidati non di centrodestra.

Ad esempio, a Bussolengo e a Sona non ci sono candidati sindaco dichiaratamente di centrosinistra. Però, a Bussolengo, c'è un solo candidato che non è sostenuto da partiti di centrodestra ed è il sindaco uscente Roberto Brizzi. A Sona, invece, i principali partiti di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) sostengono Gianfranco Dalla Valentina e Corrado Busatta. Chi non vuole votare i partiti di centrodestra può quindi orientare la sua scelta verso gli altri due candidati sindaco: Monia Cimichella e Carlo Antonio Mazzola.

Tutta civica, invece, la sfida elettorale di Lazise, dove i tre candidati Damiano Bergamini, Filippo Costa e Marco Zanoni non sono apertamente appoggiati da partiti.

Per gli elettori di centrosinistra risulta dunque più chiara la scelta nelle elezioni di Villafranca, Castel d'Azzano, San Mauro di Saline e Ferrara di Monte Baldo.

Rete, ovvero la coalizione che a Verona sostiene il sindaco Tommasi, ha indicato Matteo Melotti come candidato sindaco preferibile a Villafranca. «Chi ritiene opportuno cambiare l'indirizzo politico amministrativo del proprio governo municipale, voti e faccia votare Melotti, la cui proposta si caratterizza per passione e competenza - ha fatto sapere Rete - Villafranca può dispiegare il suo vero potenziale abbracciando una visione di area vasta metropolitana con Verona e Mantova, nell’ambito di un contesto urbano fortemente rigenerato. Occorre dare maggiore attenzione a luoghi e persone, in particolare ai giovani, esigenze che nel progetto di Melotti prendono gambe con la proposta di attuare le comunità energetiche e l’istituzione dei consigli di frazione per favorire la partecipazione dei cittadini. La dotazione infrastrutturale va completata sia in termini di strade che di piste ciclabili. Contemporaneamente bisogna lavorare allo sviluppo dei collegamenti sostenibili sull’asse Verona-Mantova. L'ospedale deve essere oggetto di attento monitoraggio affinché le schede regionali vengano attuate. E la sanità territoriale deve provvedere un numero adeguato di medici di base per soddisfare i bisogni dei cittadini».

A Castel d'Azzano, le forze politiche di centrosinistra sono schierate con il candidato sindaco Lorenzo Costantini che «con la sua lista di Rete Civica è in grado di garantire una discontinuità col passato e di portare avanti con coraggio un programma innovativo per la città», ha scritto la coalizione Rete.

Coalizione che a Ferrara di Monte di Monte Baldo sostiene la lista Rinascita per Ferrara di Monte Baldo con candidato sindaco Alberto Tomiolo. «Uomo di cultura ed esperto amministratore che ha svolto molte battaglie politiche a tutela dell'area gardesana e baldense e dei suoi abitanti - hanno dichiarato i partiti di Rete - La lista è composta da donne e uomini in pari numero, alcuni con esperienze amministrative significative, le cui attenzioni e i cui impegni sono rivolti verso la difesa ambientale e la transizione ecologica ed energetica, la tutela dei diritti del lavoro, la salvaguardia e la cura delle persone più deboli, lo sviluppo delle attività creative e culturali».

E ieri, 10 maggio, il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha partecipato ad una iniziativa pubblica a Verona per sostenere le candidature del partito nei comuni al voto. Ed oltre al sostegno a Melotti per Villafranca, a Costantini per Castel d’Azzano, e a Tomiolo per Ferrara di Monte Baldo; ha dato il proprio sostegno anche alla lista San Mauro Democratica e Progressista per le elezioni a San Mauro di Saline. Lista che propone come candidato sindaco Giovanni Alliney.