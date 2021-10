Amministrative 2021, oltre 120mila veronesi chiamati a votare in 23 comuni

Alle 7 di questa mattina si sono aperti anche nel Veronese i seggi per le elezioni amministrative 2021. Gli elettori possono esercitare il loro diritto al volo oggi, 3 ottobre, dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

In tutta Italia, sono 1.192 le amministrazioni comunali che saranno rinnovate, fra cui 19 capoluoghi di provincia. Gli italiani chiamati a votare sono oltre 12 milioni. Nei comuni con meno di 15mila abitanti domani o al massimo martedì si conoscerà il nome del sindaco, mentre per i comuni più grandi ci potrebbe essere il ballottaggio il 17 e 18 ottobre. Il ballottaggio scatterà se nessun candidato sindaco avrà ricevuto più del 50% delle preferenze. E i candidati che accederanno al ballottaggio saranno i due più votati al primo turno.

In provincia di Verona, invece, sono più di 120mila i cittadini che oggi e domani potranno votare. Le amministrative riguardano 23 comuni: Arcole, Affi, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bovolone, Buttapietra, Cerro, Castagnaro, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Garda, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Pastrengo, Povegliano, Roveré, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio e Tregnago. E sono due quelli in cui ci potrà essere il ballottaggio: Bovolone e San Giovanni Lupatoto.

Per votare non è necessario il Green Pass. Basta presentarsi al seggio con la tessera elettorare e un documento di identità valido.