Sboarina lancia la coalizione: «Fieri della nostra linea amministrativa e dei nostri valori»

Ieri sera, 20 maggio, è stata presentata ufficialmente la coalizione che sostiene la rielezione del sindaco di Verona Federico Sboarina. A Veronamercato, insieme al candidato sindaco erano presenti dirigenti, candidati e simpatizzanti dei partiti e dei movimenti civici che si sono raggruppati in sei liste. Liste che contengono i nomi dei candidati al consiglio comunale e alle circoscrizioni. Sboarina ha la sua lista personale (Sboarina Sindaco Battiti) affiancata dai due principali partiti di centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia, e da Veneta Autonomia unita a Noi con l’Italia, Verona al Centro (Vale Verona e Famiglia è Futuro) e Verona Domani (sostenuta anche dall'Udc e unita a Coraggio Italia).

«In queste settimane abbiamo già riabbracciato migliaia di veronesi, partecipato a numerosi incontri pubblici e privati organizzati dalle singole realtà della nostra squadra e dal territorio, e continueremo a farlo - ha detto Sboarina - Abbiamo approfondito le tante cose fatte in questi anni, nonostante la pandemia, il caro-energia e lo scoppio del conflitto russo-ucraino. Molte opere e infrastrutture sono già in costruzione e vedranno la luce nel prossimo mandato. Ribadiamo con fierezza la nostra linea amministrativa e i nostri valori, che sono i valori della squadra di centrodestra che mi onoro di rappresentare. La buona politica passa anche da serate come queste, che finalmente dopo due anni segnati dalle restrizioni siamo riusciti a riprenderci. Verona e i veronesi, con serietà e sacrifici, hanno superato un periodo molto complicato segnato dal Covid, e oggi tutti noi siamo ancora più forti».