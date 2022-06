Campagna elettorale agli sgoccioli: leader di centrodestra in piazza per Sboarina

Domenica prossimo, 12 giugno, a Verona si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Mancano pochi giorni e la campagna elettorale è agli sgoccioli. I candidati hanno l'opportunità di sparare gli ultimi colpi ed il sindaco uscente Federico Sboarina li sparerà tutti questa sera, alle 20 in Piazza dei Signori. Come alla fine di uno spettacolo pirotecnico, la coalizione che sostiene Sboarina lascerà che siano i leader nazionali a scoppiare gli ultimi fuochi d'artificio. E stasera ci saranno tutti, a partire da Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia e Matteo Salvini della Lega. I due si stanno contendendo la leadership del centrodestra, ma di sicuro metteranno da parte questa loro competizione per dare un'unica e forte spinta al candidato sindaco. Per la Lega, ci sarà anche Luca Zaia, e poi saliranno sul palco anche Maurizio Lupi di Noi con l'Italia, Luigi Brugnaro di Coraggio Italia e Antonio De Poli dell'Udc. Infine, ci saranno anche i rappresentanti delle liste civiche che si sono unite all'alleanza per Sboarina: Noi con l'Italia di Lupi corre infatti con Veneta Autonomia e Coraggio Italia insieme all'Udc hanno formato un'unica lista con Verona Domani. E lista unica, denominata Verona al Centro, anche per Vale Verona e Famiglia è Futuro.

E gli altri principali candidati hanno risposto e risponderanno tra ieri e oggi. Flavio Tosi sfrutta fino all'ultimo il sostegno di Forza Italia. Ieri, a Verona, sono passati a sostenerlo due sottosegretari, Francesco Battistoni e Giorgio Mulè, mentre questa mattina è in città la vicepresidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. Alle 11.30, la senatrice incontrerà i candidati e i cittadini al gazebo di Forza Italia in Piazzetta XIV Novembre, insieme al senatore Massimo Ferro e al coordinatore regionale di Forza Italia Michele Zuin. E questa sera, Tosi chiuderà la sua campagna elettorale con un brindisi al Parco Santa Croce di Via Verdi.

Damiano Tommasi, infine, aveva già incontrato i leader nazionali dei partiti che lo sostengono, da Enrico Letta del Partito Democratico a Carlo Calenda di Azione fino a Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. Il PD, comunque, continua a spingere il suo candidato e ieri lo ha fatto con due donne importanti all'interno del partito, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, le quali hanno chiesto agli elettori di premiare le donne democratiche, in polemica anche con la Lega e la sua lettera agli elettori indirizzata al "capofamiglia". «La Lega a Verona scrive ad un'Italia che non esiste più, nella società e nell'ordinamento giuridico, ma di cui loro sentono certamente la mancanza. Una lettera che parla della visione distorta e misogina che la destra continua ostinatamente ad avere».