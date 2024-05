Oltre a Legnago, gli altri comuni della Bassa al voto: tutti i candidati sindaco

Nella Bassa Veronese, tolto Legnago che è il comune più popoloso interessato quest'anno dalle elezioni amministrative, è Oppeano l'altro centro di medie dimensioni dove si andrà a votare l'8 e il 9 giugno per l'elezione del sindaco. E a differenza di Legnago, tutti gli altri comuni del Sud della provincia chiamati alle urne non superano i 15mila abitanti e quindi non prevedono ballottaggi. Oppeano è invece l'unico con una popolazione compresa tra i 5mila e 15mila abitanti, mentre tutti gli altri non arrivano a 5mila abitanti.

Ecco i candidati sindaco (in maiuscolo) e le liste che li sostengono (in minuscolo) dei comuni della Bassa (senza Legnago):

OPPEANO

LUCA FAUSTINI: Amoppeano Luca Faustini Sindaco.

ALESSANDRO MONTAGNOLI: Lega Oppeano.

SEBASTIANO SARTORI: Oppeano Città Viva Sartori Sindaco.

ANGIARI

FABRIZIO BISSOLI: Sempre Più Angiari.

NICOLA SPELTA: Uniti Per Angiari.

BOSCHI SANT'ANNA

ENRICO OCCHIALI: Continuità Democratica per Boschi.

CONCAMARISE

ANDREA BELLINI: Bellini Sindaco Insieme per Concamarise.

MARCO BONADIMAN: Lega.

SALIZZOLE

ANGELO CAMPI: Orizzonti Nuovi.

ENRICO FAGNANI: Nuova Salix.

SANGUINETTO

DANIELE FRACCAROLI: Sanguinetto Domani.

GIORGIO SCIPOLO: Per Sanguinetto e Venera.

SORGÀ

PAOLA BEDONI: Insieme per Sorgà Paola Bedoni Sindaco.

GRETA RASOLI: Greta Rasoli Sindaco la Forza che Lega Sorgà.

BARBARA TREGNAGO: Alleanza Civica Un Progetto che Unisce.

TERRAZZO