Elezioni a Verona: gli aspiranti sindaco sono sei, sostenuti da 26 liste

Ieri, 14 maggio, era l'ultimo giorno utile per presentare liste e candidati sindaco per le elezioni amministrative del 12 giugno. A Verona, erano stati annunciati cinque candidati per l'incarico più importante di Palazzo Barbieri, ma in extremis se n'è aggiunto un sesto. A sostenerli una schiera 26 liste.

Il sindaco uscente Federico Sboarina vuole governare la città per altri cinque anni e sono sei le liste a sostenerlo, tra cui Fratelli d'Italia e Lega. Ma non Forza Italia perché la lista dei berlusconiani si presenterà insieme alle altre otto che sostengono Flavio Tosi. Il centrosinistra sarà rappresentato da sei liste a sostegno dell'ex calciatore Damiano Tommasi. Ed infine c'è la frastagliata galassia di chi si è opposto alla gestione sanitaria della pandemia, alla campagna vaccinale e al Green Pass. Tre i candidati che possono essere incasellati in quest'area ideologica: l'ex leghista Alberto Zelger, sostenuto da tre liste, Anna Sautto con la sola lista 3V Verità e Libertà e Paola Barollo, la quale si è aggiunta un po' a sorpresa con la lista Verona Costituzione Libero Pensiero.