Si vota in sette Comuni: dove, come, quando e le schede elettorali con liste e candidati

Domani, 14 maggio, e lunedì 15 maggio, si vota in sette Comuni della provincia di Verona. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Per votare è necessario essere in possesso di un documento di identità e di una tessera elettorale. Nel caso in cui non si disponesse di una tessera elettorale, la si può richiedere all'ufficio elettorale del Comune di residenza. Nella tessera elettorale è anche indicato il numero del seggio in cui l'elettore si deve recare per esprimere il voto.

Nel Veronese, sono chiamati alle urne i cittadini di Villafranca, Bussolengo, Sona, Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano. La somma della popolazione di questi sette Comuni è di 91.033 abitanti, ma gli aventi diritto al volo sono 72.615. I candidati sindaco sono invece 25, appoggiati da 44 liste.

Il sistema elettorale è lo stesso, ma con piccole differenze tra i Comuni piccoli e Comuni grandi. La soglia è quella dei 15mila abitanti, superata da Villafranca, Bussolengo e Sona. In questi tre territori il sindaco e il consiglio comunale si eleggono in un modo. Negli altri quattro Comuni l'elezione avviene con una modalità differente.

A Castel d'Azzano, Lazise, San Mauro di Saline e Ferrara di Monte Baldo, i candidati sindaco possono essere sostenuti da una sola lista, quindi per votare il candidato sindaco prescelto è necessario tracciare un segno sul suo nome o sul simbolo della lista che lo appoggia (se si tracciano due segni, sul nome del candidato e sul simbolo della sua lista il voto è comunque valido).

Nel riquadro del candidato sindaco e della lista c'è anche lo spazio per scrivere il cognome (o nome e cognome) di un candidato al consiglio comunale inserito in quella lista. A Ferrara di Monte Baldo e a San Mauro di Saline si può scrivere solo un cognome di un candidato al consiglio comunale. A Castel d'Azzano e a Lazise, invece, i cognomi che si possono scrivere possono essere due. Se si scrivono i cognomi di due candidati al consiglio comunale, questi due candidati devono essere di sesso diverso (quindi non due uomini e non due donne).

Indipendentemente dalla percentuale di preferenze ottenute, nei quattro Comuni con meno di 15mila abitanti vincerà subito il candidato sindaco con più voti.

Diverso invece il sistema per i tre Comuni più popolosi. A Bussolengo, Villafranca e Sona, i candidati sindaco possono essere sostenuti da più liste. Quindi, l'elettore può tracciare due segni, uno sul nome del candidato sindaco e l'altro sul simbolo della lista. Candidato sindaco e lista votati possono anche non essere collegati (voto disgiunto). Si può infatti votare un candidato sindaco e una lista che non lo appoggia. Ma nel caso in cui si tracciasse solo un segno su una lista, il voto sarebbe valido anche per il candidato sindaco appoggiato da quella lista. Come a Lazise e a Castel d'Azzano, anche a Bussolengo, Villafranca e Sona ci sono due spazi per i candidati al consiglio comunale. Si può quindi scrivere fino a due cognomi dei candidati inseriti nella lista votata, rispettando però sempre la differenza di genere. Infine, nei tre Comuni più popolosi c'è la possibilità di ballottaggio. Per essere eletto, un candidato sindaco deve superare il 50% delle preferenze. Se non lo supera, i due candidati più votati si sfideranno di nuovo il 28 e 29 maggio.

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI VILLAFRANCA

È il Comune più popoloso tra quelli che domenica e lunedì andranno al voto nel Veronese. I candidati sindaco sono tre: il sindaco uscente Roberto Dall'Oca, Matteo Melotti e Mario Faccioli. Sulla scheda elettorale il candidato più in alto è Faccioli, sostenuto da cinque liste: Villafranca Attiva, Noi per Voi, Progetto Giovani, Civica per Villafranca e Territorio e Frazioni con Villafranca. Melotti è invece sostenuto da due liste: Alleanza Democratica e Cambiamo Villafranca. Cinque, infine le liste per Dall'Oca: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Futura e Insieme si può.

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI BUSSOLENGO

Quattro i candidati sindaco a Bussolengo: Roberto Brizzi, Gilberto Pozzani, Maria Paola Boscaini e Silvana Finetto. Brizzi a quattro liste che lo sostengono: Alleanza per Bussolengo, Bussolengo al Centro, Siamo Bussolengo e Lista Brizzi. Gilberto Pozzani è il candidato sindaco di Fratelli d'Italia. Silvana Finetto è la candidata sindaco della Lega. E Maria Paola Boscaini è sostenuta da tre liste: Forza Italia, C'è Futuro Città Solidale e Generazione Futura Bussolengo.

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI SONA

Quattro candidati sindaco e nove liste a Sona. Corrado Busatta è il candidato di Fratelli d'Italia, Sona Domani e Scelta per Sona. Monia Cimichella è la candidata di Direzione Sona e della lista civica Monia Cimichella Sindaco. Gianfranco Dalla Valentina è il candidato sindaco delle liste Insieme per Sona, Viviamo Sona e della lista unica di Lega e Forza Italia. Infine, Carlo Antonio Mazzola è il candidato della lista Rinascita per Sona.

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI CASTEL D'AZZANO

Tre candidati a Castel d'Azzano. La lista Rete Civica candida Lorenzo Costantini. Franco Gaetano Bertaso è sostenuto dalla lista Centrodestra con Bertaso. E la candidata Elena Guadagnini è appoggiata dalla lista Antonello Panuccio per Elena Guadagnini Sindaco.

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI LAZISE

A Lazise i candidati sindaco sono Damiano Bergamini (lista Lazise per Tutti - I Volontari), Filippo Costa (lista Generazione Futura) e Marco Zanoni (lista Per Colà Lazise Pacengo Marco Zanoni Sindaco).

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI SAN MAURO DI SALINE

Quattro candidati a San Mauro di Saline: Luciano Alberti (lista Noi con Voi), Michelangelo Alberti (lista Per San Mauro), Fabio Baltieri (lista Ama San Mauro) e Giovanni Alliney (lista San Mauro Democratica e Progressista).

I CANDIDATI E LA SCHEDA ELETTORALE DI FERRARA DI MONTE BALDO

Nel Comune veronese in assoluto più piccolo ci sono quattro candidati sindaco: Carla Giacomazzi (lista Ferrara di Monte Baldo Viva), Paolo Saggiani (lista Ripensiamo Ferrara di Monte Baldo), Alberto Tomiolo (lista Rinascita per Ferrara di Monte Baldo) e Luca Tamburini (lista Verona per la Libertà Genius Loci Ferrara di Monte Baldo).