Elezioni a Bussolengo, tre candidati del centrodestra contro il civico Brizzi

Bussolengo, Sona, Villafranca di Verona, Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano si stanno preparando all'appuntamento elettorale del 14 e 15 maggio. Sono sette infatti i territori veronesi che tra poco più di un mese potranno rinnovare il consiglio comunale e scegliere il sindaco.

Tra questi sette, ce ne sono quattro (Ferrara di Monte Baldo, San Mauro di Saline, Lazise e Castel d'Azzano) che sapranno subito chi sarà il loro primo cittadino, essendo comuni con meno di 15mila abitanti. In questi comuni, i candidati sindaco non avranno bisogno di superare il 50% delle preferenze per essere eletti. Basterà avere un voto in più degli sfidanti.

Discorso diverso per Bussolengo, Sona e Villafranca di Verona, dove invece per diventare sindaco bisogna ottenere più della metà dei voti degli elettori che si presentano alle urne. In questi tre comuni, quindi, ci sarà l'eventualità del ballottaggio. Se nessun candidato il 14 e 15 maggio avrà più del 50% dei voti, i due più votati si sfideranno nel ballottaggio del 28 e 29 maggio.

Al massimo a fine maggio, dunque, i cittadini di Bussolengo sapranno se il loro sindaco sarà per altri cinque anni Roberto Brizzi o se ci sarà un nuovo primo cittadino.

Per la sua rielezione, Brizzi punta sul gruppo che sostiene la sua amministrazione, con quattro liste civiche e tre parole d'ordine: impegno, buon senso e cuore. «In questi 5 anni abbiamo raggiunto tanti traguardi e iniziato alcuni progetti che vedranno la luce nei prossimi 5 - ha scritto il sindaco di Bussolengo - È stato un impegno costante che continueremo a metterci in tutto quello che faremo. Come un buon padre di famiglia, cercheremo sempre di fare del nostro meglio, con saggezza. E sono fermamente convinto che non sia possibile impegnarsi al massimo senza il cuore. L'amore per il proprio paese è ciò che accende gli animi. Siamo pronti ad iniziare questa campagna elettorale con entusiasmo e tanta energia».

Oltre alla lista personale del sindaco (Lista Brizzi), le altre liste della coalizione sono Bussolengo Al Centro, SìAmo Bussolengo-Bussolengo Domani e Alleanza per Bussolengo.

Bussolengo Al Centro ha riconfermato la propria fiducia attraverso Stefano Ceschi, che ha scritto: «Abbiamo governato con altre forze civiche portando il nostro contributo di idee, innovazione, progettazione e programmazione per il futuro. Il nostro simbolo è stato rinnovato aggiungendo un ramoscello di ulivo, importante riferimento per molti, universalmente riconosciuto come simbolo di pace. Ci presentiamo alle prossime elezioni comunali orgogliosi dei risultati ottenuti, con una lista di candidati rinnovata che rappresenta un giusto mix generazionale e di competenze».

E sono stati già resi noti i componenti della lista composta da Bussolengo Domani e da SìAmo Bussolengo, gruppo di cui fanno parte tra gli altri gli assessori Massimo Girelli e Valeria Iaquinta ed il consigliere Davide Furlani. «Il gruppo storico SiAmo Bussolengo si allarga ed accoglie con entusiasmo il movimento civico Bussolengo Domani - ha dichiarato Girelli - Un'unica lista per un unico obiettivo, quello di riconfermare Roberto Brizzi come sindaco e continuare il percorso civico intrapreso 5 anni fa con impegno e spirito di servizio». I candidati di questa lista sono: Paola Adami, Denis Caccia, Anna Chiara Chiaramonte, Nicola De Marchi, Gianluca Fasoli, Davide Furlani, Roberta Gasparato, Maria Cristina Giacon, Massimo Girelli, Valeria Iaquinta, Alice Marai, Nicola Migliorini, Andrea Ruina, Sebastiano Scamperle, Nicoletta Todesco e Stefano Tosi.

Squadra che vince non si cambia, dunque, per Brizzi, che però ha dovuto cambiare la sua giunta proprio a causa delle elezioni. L'assessore alle politiche sociali Silvana Finetto si è infatti dimessa il mese scorso per presentarsi come candidata sindaco. E il suo posto in giunta è stato preso da Amelia Motta.

Finetto è la candidata sindaco della Lega, il suo slogan è «Si cambia Bussolengo» e il suo programma è fortemente incentrato su tematiche sociali.

E se la Lega ha scelto la sua candidata, lo stesso hanno fatto gli altri principali partiti di centrodestra. Forza Italia sosterrà insieme alle liste civiche C'è Futuro-Città Solidale e Generazione Futura Bussolengo l'ex sindaca Maria Paola Boscaini, uscita sconfitta proprio cinque anni fa dal ballottaggio contro Brizzi. Mentre Fratelli d'Italia si presenta con Gilberto Pozzani. «Le priorità del nostro programma sono la creazione di un centro diurno e sala multifunzionale per malati di Alzheimer e la nascità di comunità energetiche - ha dichiarato Pozzani durante la presentazione della sua candidatura - Il nostro impegno è a favore delle famiglie di Bussolengo».