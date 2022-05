Elezioni a Verona, nella battaglia dei sondaggi c'è un solo vincitore: il ballottaggio

Nella seconda battaglia dei sondaggi sui candidati sindaco di Verona, Federico Sboarina è stato ancora una volta il più rapido e il più criticato. Venerdì scorso, 27 maggio, Il Veronese ha pubblicato in esclusiva un sondaggio commissionato a Demetra Opinioni.net. Ma prima che i risultati di questa indagine si diffondessero, il sindaco uscente ha mostrato i dati di altri due sondaggi che lo vedevano in testa ed ha commentato: «Siamo sulla strada giusta». Flavio Tosi, però, ha replicato: «L'ultimo sondaggio pubblicato in merito alle elezioni comunali di Verona ci dà al ballottaggio e in costante crescita. Tutti gli altri sono solo propaganda spiccia».

Lo stesso copione si era già visto il marzo scorso. In prossimità dell'uscita di un sondaggio, subito ne sono stati resi noti altri con risultati differenti. A marzo, un sondaggio Tecnè dava addirittura Sboarina vincente al primo turno, mentre poco dopo un'altra rilevazione di Demetra Opinioni.net vedeva il candidato sindaco Damiano Tommasi in vantaggio.

E così è accaduto venerdì scorso. Sboarina ha commentato due sondaggi che lo vedevano al primo posto nel gradimento degli elettori veronesi, mentre Il Veronese diffondeva il suo sondaggio commissionato a Demetra, dove ancora una volta era Tommasi il candidato potenzialmente più votato e addirittura Sboarina era terzo alle spalle di Flavio Tosi.

Scarica qui i risultati del sondaggio Demetra Opinioni.net realizzato il 25 e 26 maggio 2022

Dal punto di vista della freschezza, il sondaggio di Demetra Opinioni.net è il più recente perché realizzato tra mercoledì e giovedì scorsi. E alla domanda "Lei chi voterebbe come sindaco?", Sboarina verrebbe votato dal 28,8% degli intervistati, Tosi dal 31,9% e Tommasi dal 37,2%. Nei ballottaggi, inoltre, Sboarina verrebbe battuto sia da Tosi che da Tommasi.

Un sondaggio praticamente opposto rispetto a quelli mostrati da Sboarina. In tutte queste rilevazioni, però, c'è una somiglianza: nessun candidato sindaco sembra essere in grado di vincere al primo turno. L'eventualità del ballottaggio sembra, dunque, altamente probabile.