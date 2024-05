A Bardolino e nelle frazioni, tre candidati sindaco in cerca di voti

Sono giorni frenetici per i tre candidati sindaco di Bardolino. Luca Tamburini, Katia Lonardi e Daniele Bertasi sono impegnati in incontri in paese e nelle frazioni nella ricerca dei voti necessari per essere eletti.

Sabato 8 e domenica 9 giugno, infatti, i bardolinesi potranno votare sia per elezioni europee sia per quelle amministrative. Il mandato del primo cittadino Lauro Sabaini è quasi scaduto e gli elettori possono scegliere tra tre candidati sostenuti da tre diverse liste. La candidata donna è l'attuale vicesindaca Katia Lonardi, che si presenta con la lista Voi Con Noi - Bardolino Calmasino Cisano. Prima Bardolino - Bertasi Sindaco è invece la lista del candidato Daniele Bertasi. Mentre il terzo candidato è Luca Tamburini con la lista di Forza Nuova.

«È tempo di cambiare», è lo slogan di Bertasi, il quale continua a presentare il suo programma in diversi appuntamenti elettorali. Venerdì scorso, 24 maggio, ad esempio è stato alla sala civica di Cisano dove «l'accoglienza è stata entusiasmante».

Dieci i punti del programma di Bertasi (consultabile qui), che vanno dalle opere pubbliche pensate per «migliorare la qualità della vita dei cittadini» al turismo da «valorizzare con una proposta più sostenibile che tuteli anche i residenti e sostenga le attività degli operatori del settore».

A rappresentare la continuità con l'amministrazione Sabaini c'è la candidata Katia Lonardi, che si presenta con il lavoro svolto negli ultimi cinque anni in cui ha ricoperto le deleghe ai lavori pubblici, al demanio e all'ecologia. Nel suo programma c'è dunque la prosecuzione dell'iter su quelle opere pubbliche non ancora completate. Altri temi centrali del programma di Lonardi sono la sicurezza, da migliorare con più agenti ed una maggiore videosorveglianza; e la mobilità, con lo sviluppo delle ciclabili ma soprattutto con un nuovo parcheggio scambiatore.

Infine, per conoscerlo meglio, si può incontrare il candidato di Forza Nuova Luca Tamburi di sabato al mercato di Calmasino e la domenica sul lungolago di Bardolino. Inoltre, il 4 giugno prossimo è stato organizzato l'evento di chiusura della campagna elettorale al porto di Bardolino a partire dalle 19.30. Impegnato nello sport e nel volontariato, Tamburini si presenta come politico per passione come «uomo che viene dal popolo e rimane con il popolo». Per Forza Nuova, «scegliere Tamburini vuol dire dare voce a chi sarà il braccio popolare all'interno delle istituzioni locali, libero da "ordini superiori" che arrivino dalla Provincia o dalla Regione, sincero, impersonale, disinteressato e con totale spirito di abnegazione».