Tommasi conclude tour delle circoscrizioni ospitando Beppe Sala a Montorio

Dopo aver ospitato la più giovane assessora della sua giunta, Damiano Tommasi avrà il piacere di dialogare anche con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Questa mattina, 23 giugno, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha terminato la quarantena a causa del coronavirus ed ha potuto annunciare la sua presenza nell'ultima passeggiata elettorale del candidato veronese.

Oggi pomeriggio, Tommasi conclude nell'ottava circoscrizione il suo mini-tour tra i quartieri di Verona. Un percorso a tappe che lo ha visto incontrare cittadini per le strade oltre a realtà economiche e del terzo settore cittadino. All'ex calciatore resta da visitare Montorio e gli altri quartieri dell'ottava circoscrizione ed alle 18 in Piazza Buccari potrà stringere la mano anche a Beppe Sala.

Da Milano arriva dunque un secondo supporter del candidato sindaco del centrosinistra, dopo la 26enne Gaia Romani, assessora della giunta Sala. La Romani ha partecipato ad un incontro tenuto dai giovani di Rete!, il comitato che sostiene la candidatura di Tommasi, in cui sono state messe in luce le parti del programma elettorale pensate proprio per gli under 30. Oggi, invece, arriverà Sala, con cui il centrosinistra ha governato e governa ancora a Milano dopo la rielezione dell'anno scorso. Un modello, quello di Milano, che Tommasi sembra dunque usare come scudo contro l'aggressiva campagna elettorale dei Federico Sboarina, il quale chiede agli elettori di «non lasciare Verona nelle mani della sinistra».