Tommasi termina campagna elettorale al Parco Ottocento con la Festa di Rete!

Dopo le passeggiate e le pedalate per i quartieri della città, il candidato sindaco e i suoi sostenitori si fermeranno al parco di Via Boscomantico e avranno come ospite il comico Dario Vergassola

Dopo le pedalate e le camminate elettorali, Damiano Tommasi e la coalizione che lo sostiene si fermeranno venerdì sera, 24 giugno, per un momento di festa in cui saranno condivisi «gli ultimi momenti di questa campagna elettorale». Una campagna elettorale che ha avuto due settimane di tempi supplementari in vista del ballottaggio di domenica prossima. Due settimane che Tommasi e gli attivisti di Rete! hanno passato per i quartieri e le strade di Verona e che culmineranno con la Festa di Rete! venerdì prossimo, alle 20, al Parco Ottocento. Una festa che avrà come ospite il comico Dario Vergassola.

Ma prima di venerdì ci sono ancora dei quartieri da visitare. Damiano Tommasi oggi ha camminato per la settima circoscrizione, concentrandosi in particolar modo su San Michele Extra. Mentre ieri, l'appuntamento è stato doppio. Al mattino, a Borgo Venezia, dove il candidato sindaco di centrosinistra ha incrociato elettori ed ha visitato la biblioteca Mondadori e alcune realtà di volontariato sociale. Nel tardo pomeriggio, poi, tappa in centro storico (vedi video) partendo da Via San Paolo.