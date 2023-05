Con Sona, en plein del centrodestra nel Veronese. Centrosinistra si consola con Vicenza

Aveva già festeggiato dopo il primo turno ed i risultati del ballottaggio di Sona hanno confermato la vittoria del centrodestra nelle sfide elettorali amministrative della provincia di Verona. Mentre in Veneto, il centrosinistra si consola con il successo di Giacomo Possamai, nuovo sindaco di Vicenza.

Per il centrodestra, è stato il coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi ha commentare i risultati dei ballottaggi. Ballottaggi che a Sona hanno premiato Gianfranco Dalla Valentina, candidato sindaco sostenuto da più liste, tra cui una formata da esponenti di Lega e Forza Italia. «Dove Forza Italia ha espresso un suo candidato sindaco, il centrodestra è risultato vincente - ha dichiarato Tosi - Senza ovviamente nulla togliere alla coalizione, perché è chiaro che si vince e si perde tutti assieme, è però evidente che Forza Italia si conferma partito capace di indicare personalità radicate nei territori, elemento vincente nei Comuni, dove il voto è meno politico e più personale».

Mentre sulla sconfitta del centrodestra a Vicenza, Tosi ha detto: «Purtroppo quando l’affluenza alle urne cala, il centrodestra storicamente paga dazio. Ciononostante Rucco ha sfiorato la vittoria e questo attesta l’ottimo lavoro suo e del centrodestra, in un contesto molto difficile e con un avversario che si sapeva essere molto competitivo. Rucco è stato un bravo sindaco. Grazie a lui Vicenza è la città veneta che ha intercettato più fondi del Pnrr».

E la svolta politica vicentina segue quella avvenuta l'anno scorso a Verona, dove il centrosinistra governa con il sindaco Damiano Tommasi. Tra Possamai e Tommasi, e quindi tra Vicenza e Verona, potrebbero dunque nascere nuove sinergie. E magari l'amministrazione di Agsm-Aim, azienda controllata da i due Comuni, potrà essere meno travagliata.

Da Verona, sono giunti a Possamai le congratulazioni del movimento civico Traguardi. «Abbiamo avuto modo di confrontarci con Possamai e di apprezzare la sua competenza amministrativa, nonché la consapevolezza che far crescere una città, oggi, richiede di ampliare gli orizzonti e di uscire da schemi talvolta prestabiliti per aprirsi a soluzioni nuove - è il commento di Traguardi - Oggi a Vicenza, come a Verona lo scorso giugno, ha prevalso la voglia di cambiamento. Le nostre due città sono già unite da una fertile relazione, ma siamo convinti che d'ora in avanti sarà possibile condividere insieme altre esperienze, idee e progetti».