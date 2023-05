Ballottaggio Sona, vince Dalla Valentina con il 51,14% dei voti. Affluenza al 46%

Con il ballottaggio di Sona, alle 15 di questo pomeriggio, 29 maggio, si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di quest'anno nel Veronese. Gli elettori di sette comuni scaligeri hanno dovuto scegliere il sindaco ed i nuovi componenti del consiglio comunale. Sei sfide si erano chiuse al primo turno, una sola è andata al ballottaggio. E così, tra ieri e oggi, a Sona sono stati riaperti i seggi per il testa a testa tra i due candidati sindaco più votati al primo turno: Gianfranco Dalla Valentina e Corrado Busatta. Alla fine l'ha spuntata Dalla Valentina, che al primo turno aveva preso meno voti di Busatta, ma che prima del ballottaggio si è apparentato con Monia Cimichella, candidata sindaco giunta terza alle votazioni del 14 e 15 maggio.

Gianfranco Dalla Valentina è dunque sindaco di Sona. Sindaco eletto dal 45,97% degli aventi diritto al volo. Questa, infatti, è la percentuale complessiva dei votanti a questo ballottaggio. Una percentuale più bassa rispetto ai votanti del primo turno (56,3%). Una tendenza che era già riscontrabile nei dati parziali dell'affluenza di ieri.

Sono 145 i voti di differenza tra Dalla Valentina a Busatta. Quest'ultimo al primo turno era riuscito a ottenere 803 voti in più dello sfidante, ma è stato rimontato dal tandem formato da Dalla Valentina e da Cimichella. I due ormai ex assessori hanno unito le forze ed insieme hanno fatto trionfare le loro liste. Ed ora potranno continuare ad amministrare Sona, ma con l'onere per Dalla Valentina di ricoprire il ruolo di sindaco.

Questo è il risultato finale dello scrutinio:

SONA

(Sezioni 15/15)

GIANFRANCO DALLA VALENTINA (sindaco eletto)

(Viviamo Sona, Lega-Forza Italia, Insieme Per Sona, apparentato con Monia Cimichella Sindaco e Direzione Sona)

Numero di voti: 3.246. Percentuale: 51,14%.