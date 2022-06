Sboarina sconfitto ma non abbattuto: «Faremo opposizione seria e ferma»

Ha ammesso la sconfitta e al telefono ha fatto i complimenti al vincitore. Gli elettori di Verona non hanno concesso un secondo mandato al sindaco uscente Federico Sboarina, battuto al ballottaggio da Damiano Tommasi. Sboarina e tutto il centrodestra sono ora attesi da una profonda analisi della sconfitta elettorale e da cinque anni di opposizione.

«Abbiamo perso». Non ci gira tanto intorno, Federico Sboarina. E non attende neanche che tutte le sezioni siano scrutinate. Anche senza conoscere i dati definitivi, ieri notte, l'ormai ex primo cittadino di Verona aveva compreso che la battaglia politica era persa. E così ha chiamato il suo avversario. Una telefonata per fargli i complimenti e per dirgli «che troverà una città in salute». E qui, il primo rammarico, quello di non essere riuscito a comunicare ciò che di buono pensava di aver fatto negli ultimi cinque anni.

Mentre per i prossimi cinque anni, la strada è tracciata: «Faremo un'opposizione seria e ferma - ha dichiarato Sboarina - per portare a termine tutti i progetti che abbiamo iniziato».

Ed intervistato su La7 durante la Maratona Mentana, Sboarina ha risposto al principale interrogativo delle settimane che hanno preceduto il ballottaggio: il mancato apparentamento con Flavio Tosi. «Se mi fossi apparentato con lui, avrei preso meno voti», è convinto Sboarina, anche se la sua ipotesi è impossibile da verificare. «Le persone non avrebbero capito un accordo di palazzo, soprattutto contro Damiano Tommasi, che si presenta come esterno a quel palazzo - ha sostenuto il candidato sconfitto - È una scelta che rifarei. Il mio elettorato e quello di Tosi sono di centrodestra, ma negli ultimi cinque anni l'opposizione principale l'ho avuta da Tosi e non dal centrosinistra». E proprio queste «dinamiche locali» vissute negli ultimi anni permettono a Sboarina di ridimensionare la sua sconfitta. «Verona non è un caso nazionale - ha concluso - Ma il monito per il centrodestra è che si vince solo se ci si presenta uniti e con un programma coerente».