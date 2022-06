Palloncini gialli e blu in centro per Sboarina. E Barollo annuncia: «Lo voterò»

Quella di ieri, 22 giugno, per Federico Sboarina è stata una giornata di manifestazioni spontanee e di dichiarazioni di sostegno politico.

Il primo appuntamento elettorale di ieri per il candidato sindaco di centrodestra è stato con le donne. Sboarina ha incontrato e si è confrontato con un gruppo di sue sostenitrici, a cui è stata regalata una rosa bianca. Di maggiore impatto, però, è stato il secondo appuntamento, un flash mob partito da Piazza Erbe e colorato da tanti palloncini gialli e blu. Sboarina ha passeggiato per le vie insieme a tanti cittadini che sperano in una sua rielezione.

Ma ieri sono giunte anche alcune indicazioni di voto da parte di candidati che alle elezioni del 12 giugno si erano presentati come avversari di Sboarina ma che hanno scelto di votarlo al ballottaggio di domenica prossima. Tra questi c'è Paola Barollo, la quale si era presentata come candidata sindaco con la lista Costituzione Verona - Libero Pensiero. «Domenica voterò e invito a votare per Federico Sboarina - ha dichiarato Barollo - Durante l’ultima settimana mi sono confrontata con lui su molti temi, sia quelli concreti e immediati del presente, sia sulla visione futura di Verona. Mi piace molto la sua scelta di coerenza, di non apparentarsi con altri candidati ma, allo stesso tempo, di aprire alla condivisione di programmi e progetti congrui con i suoi valori. Per quanto mi riguarda, considerato che nel 2026 l’Arena ospiterà la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi invernali, il piano d’abbattimento delle barriere architettoniche che mi ha presentato e che avrà il suo fulcro proprio con tale evento è un impegno di civiltà che non posso che condividere».



(Sboarina e Barollo)