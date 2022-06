Appello del PD per il ballottaggio: «Votate Tommasi per dare svolta alla città»

Un appello al voto per «realizzare un grande sogno» e raggiungere un risultato che «è a portata di mano»: vincere le elezioni con il candidato sindaco Damiano Tommasi. È l'appello lanciato dal segretario provinciale del Partito Democratico Maurizio Facincani e dal segretario del PD di Verona Luigi Ugoli.

«Il ballottaggio di domenica 26 Giugno è il momento per portare finalmente alla ribalta la Verona che vogliamo, una città di respiro europeo, aperta alle persone e agli scambi, motore di rigenerazione per se stessa e per il Paese», hanno scritto Ugoli e Facincani, specificando che la Verona rappresentata da Tommasi e dalla sua coalizione «è una realtà che vive già in tutte le persone che operano nel segno della sostenibilità e dell’inclusione nel mondo del lavoro e dell’innovazione, della cultura e della ricerca, del volontariato e della solidarietà». Per i due segretari del PD, la Verona di centrosinistra «non è una Verona che deve essere inventata, è una città pienamente operativa a cui ora abbiamo la possibilità di dare voce dopo anni che hanno visto prevalere altre logiche e altre priorità».

Nel loro appello al voto in favore di Tommasi, Luigi Ugoli e Maurizio Facincani hanno anche ringraziato tutti i candidati e gli attivisti del PD «per l’impegno profuso durante questa lunga campagna elettorale». Un impegno che ha permesso al Partito Democratico di essere il partito più votato in città ed ha permesso al centrosinistra di guadagnare la maggioranza in sei circoscrizioni su otto.

«Il voto dei veronesi ha premiato chiaramente il lavoro svolto negli ultimi cinque anni dagli eletti ed ha mostrato un fortissimo consenso attorno alla figura di Damiano Tommasi portando il nostro progetto condiviso di città ad un passo dalla vittoria - hanno concluso i due segretari locali del PD - Ora chiediamo a tutti un ultimo sforzo, per riportare quante più persone possibili a votare di nuovo per Damiano Tommasi al ballottaggio di domenica. Vincere questa competizione elettorale significa dare una svolta alla città e aprire una fase nuova anche per il Veneto e per il Paese. Stiamo realizzando un grande sogno, il risultato è a portata di mano e dipende anche da ciascuno di noi raggiungerlo».