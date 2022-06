Ballottaggio, domani si vota. Ufficio elettorale aperto e numero verde attivo

Domani, 26 giugno, si vota per l'elezione del sindaco di Verona. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e per entrare non è obbligatorio ma solo raccomandato l'uso della mascherina. Per votare è necessario essere in possesso di tessera elettorale e documento di identità. L'elettore riceverà una scheda con i nomi dei due candidati al ballottaggio: Damiano Tommasi e Federico Sboarina. Per esprimere la propria preferenza, l'elettore dovrà tracciare un segno sul nome del candidato.

Lo sportello di Via Adigetto e l'ufficio elettorale sono aperti in via straordinaria oggi dalle 9 alle 18 e domani dalle 7 alle 23. L’ingresso, fino alle ore 23 di domenica, è libero e senza appuntamento. In caso di smarrimento, esaurimento degli spazi, ristampa con aggiornamento dell’indirizzo o ritiro di tessere elettorali in giacenza, sarà possibile recarsi negli uffici comunali, accedendo da Via Pallone 13.

Con la chiamata all'800-300170, completamente gratuita, si possono chiedere all'ufficio elettorale informazioni sulle consultazioni, ad esempio: gli orari e le sedi di voto, informazioni sulle sezioni elettorali, seggi privi di barriere architettoniche e servizi di trasporto speciale, tessera elettorale, problematiche legate al voto domiciliare o al voto assistito e le modalità di riscossione degli onorari per i componenti di seggio.

Sempre telefonando al numero verde, oggi dalle ore 9 alle 17 è possibile prenotare il trasporto pubblico gratuito per gli elettori impossibilitati a camminare.

Clicca qui per tutte le informazioni per gli elettori in isolamento domiciliare per Covid, i quali posso presentare richiesta di voto a domicilio.

E per consentire e facilitare le operazioni di voto e gli spostamenti del personale impiegato nelle consultazioni, l’accesso alla zona a traffico limitato di Verona sarà libero dalle 14.30 di oggi alle 10 di lunedì.