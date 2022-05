Conferenze, incontri e comizi dei candidati sindaco a due settimane dal voto

Comincia oggi, 30 maggio, la penultima settimana di campagna elettorale per i candidati sindaco di Verona. Candidati che già in questa giornata hanno una cadenzata serie di appuntamenti da incastrare tra mattina, pomeriggio e sera.

Damiano Tommasi, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Rete!, questa mattina alle 11 sarà al Mazzanti Caffè di Piazza Erbe per partecipazione alla conferenza "Società partecipate e gestione delle infrastrutture". Alle 14.30, al Liceo Maffei, Tommasi incontrerà gli studenti e alle 18.45 sarà nella sede di Rete! (Via Faccio, 25) per avere un confronto con i responsabili e i volontari di venti associazioni che operano nel volontariato. Infine, il candidato sindaco di centrosinistra ha confermato la sua presenza a confronto con gli altri candidati organizzato dal comitato Asma per le 20.30 al teatro parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice. Confronto che probabilmente si trasformerà in un incontro di Tommasi con i cittadini del quartiere, visto che Federico Sboarina, Flavio Tosi e Paola Barollo hanno rifiutato l'invito. E sicuramente non ci sarà nemmeno Anna Sautto che alle 20.30 di questa sera sarà in Piazza Bra per la presentazione-comizio dell'unica lista che la sostiene, quella del Movimento 3V.

Federico Sboarina, questo pomeriggio alle 14, sarà al ristorante Liston 12, per una conferenza assieme al sindaco di Treviso Mario Conte, al sindaco di Vicenza Francesco Rucco e al presidente della Provincia Manuel Scalzotto.

Mentre alle 20, a Porta Palio, Sboarina sarà al fianco di Massimo Giorgetti che presenta la propria candidatura al consiglio comunale nella lista di Fratelli d'Italia. «Ho scelto simbolicamente una delle porte della città per presentare ai veronesi i miei programmi e i miei impegni per il prossimo consiglio comunale».