Elezioni amministrative nel Veronese, chiuse le liste: tutti i candidati sindaco

Ieri, 4 settembre, è terminato il periodo utile per la presentazione dei candidati e delle liste in corsa alle prossime elezioni amministrative. In tutta Italia, si voterà il 3 e 4 ottobre, con eventuali ballottaggi il 17 e 18 ottobre. In provincia di Verona sono 23 i territori che rinnoveranno le amministrazioni comunali e solamente due prevedono la possibilità di ballottaggio: San Giovanni Lupatoto e Bovolone.

Ecco i nomi dei candidati sindaco e delle liste che li sosterranno alle elezioni comunali previste nel Veronese: