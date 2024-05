Elezioni in zona Lago e Ovest Veronese, tutti i candidati sindaco

È la zona della provincia scaligera dove si voterà di più a giugno. Da Malcesine fino ad Erbè, passando per il Lago di Garda e la Valpolicella, l'Ovest Veronese è l'area con il maggior numero di comuni interessati dalle elezioni amministrative.

Tre le sfide che spiccano per numero di elettori chiamati alle urne: Negrar di Valpolicella, Pescantina e Valeggio sul Mincio. Questi sono i tre comuni occidentali con più di 15mila abitanti. Comuni, cioè, dove sarebbe possibile un ballottaggio nel caso in cui un candidato sindaco, alle elezioni dell'8 e 9 giugno, non ricevessi più del 50% delle preferenze. In realtà, solo a Pescantina sarà possibile il ballottaggio, perché e Negrar e a Valeggio i candidati sindaco sono due e quindi tra i due candidati vincerà il più votato.

Così come non ci sarà il ballottaggio negli altri 19 comuni dell'Ovest Veronese chiamati a votare perché si tratta di territori con meno di 15mila abitanti. Anche in queste sfide, vincerà il più votato. L'unica eccezione è quella di Marano di Valpolicella, dove c'è un solo candidato sindaco, che sarà eletto se si presenteranno alle urne almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Questa è la lista dei candidati sindaco (in maiuscolo) e delle liste collegate ai candidati (in minuscolo) nell'Ovest Veronese:

BRENTINO BELLUNO

VIRGILIO ASILEPPI: Nuovi Orizzonti Asileppi Sindaco.

MASSIMO ZANGA: La Meta Zanga Sindaco.

BRENZONE

DEVIS CONSOLATI: La Nostra Brenzone Devis Consolati Sindaco.

PAOLO FORMAGGIONI: Brenzone Visione Comune.

COSTERMANO DEL GARDA

STEFANO PASSARINI: Passarini per il benessere di Costermano del Garda.

ALEX SOMETTI: Siamo Costermano Sometti Sindaco.

ERBÈ

DAMIANO FERMO: Erbè Vivo Lista Civica.

NICOLA MARTINI: Amministriamo Insieme Erbè.

FUMANE

EMMA UGOLINI: Confronti.

DANIELE ZIVELONGHI: Rinnova Fumane.

MALCESINE

GIUSEPPE BENAMATI: Malcesine Scelta Comune.

LIVIO CONCINI: Tutti per Malcesine.

STEFANO TESTA: Malcesine 2.0 Stefano Testa Sindaco.

MARANO DI VALPOLICELLA

GIUSEPPE ZARDINI: Insieme per Marano.

NOGAROLE ROCCA

SABRINA POMARI: Centro Destra per Nogarole Rocca.

LUCA TRENTINI: Nogarole Rocca Insieme.

SAN ZENO DI MONTAGNA

EUGENIO BERTOLOTTI: Insieme! Bertolotti Sindaco.

MAURIZIO CASTELLANI: Tradizione e Futuro Cittadini per San Zeno di Montagna Lumini Prada.

TORRI DEL BENACO

ANDREA BERTERA: ViviAmo Torri.

STEFANO NICOTRA: Futuro e Tradizione Pai Torri del Benaco Albisano.

CAPRINO VERONESE

PAOLA ARDUINI: Caprino...Ci Siamo! Per Paola Arduini Sindaco.

GIUSEPPE ARMANI: La Civica Giuseppe Armani Sindaco.

ELISA BRUNELLI: Rinasci Caprino Elisa Brunelli Sindaco.

CAVAION VERONESE

LORENZO SARTORI: Cavaion e Sega Insieme si Può.

SABRINA TRAMONTE: Progetto Paese.

PESCHIERA DEL GARDA

UMBERTO CHINCARINI: Chincarini Sindaco.

ORIETTA GAIULLI: Orietta Gaiulli Il Sindaco.

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

NEREO DESTRI: Forza Comune.

EMILY RIOLFI: Prospettiva Futura.

PIER LUIGI TOFFALORI: Partecipazione Autonomia.

SILVIO ZANOTTI: Movimento Civico per Sant'Ambrogio.

ROBERTO ZORZI: Comune e Cittadino.

BARDOLINO

DANIELE BERTASI: Prima Bardolino Bertasi Sindaco.

KATIA LONARDI: Voi con Noi.

LUCA TAMBURINI: Forza Nuova.

CASTELNUOVO DEL GARDA

GIOVANNI DAL CERO: Sindaco Dal Cero.

CLAUDIA FARINA: Rete Democratica Claudia Farina Sindaca.

DAVIDE SANDRINI: Sandrini Sindaco!

CINZIA ZAGLIO: Cinzia Zaglio Sindaco.

MOZZECANE

MAURO MARTELLI: Insieme per Mozzecane.

GIANCARLO RESIDORI: Siamo Mozzecane.

SAN PIETRO IN CARIANO

GIORGIO ACCORDINI: San Pietro al Centro.

STEFANO MARCHESINI: Marchesini Sindaco San Pietro Sei Tu Lista Civica.

GERARDO ZANTEDESCHI: Centro Destra per San Pietro.

SOMMACAMPAGNA