Non solo San Bonifacio, liste e candidati sindaco nell'Est Veronese

Il principale comune dell'Est Veronese ad andare al voto a giugno è San Bonifacio, ma non è l'unico. Le elezioni amministrative interessano anche altri nove territori della fascia orientale della provincia. Tra questi, Lavagno, Monteforte d'Alpone e Veronella sono i più grandi, avendo una popolazione tra 5mila e 15mila abitanti. Ciò significa che, al di fuori di San Bonifacio, non ci sono altri comuni in cui sarà possibile il ballottaggio e quindi il nome del sindaco si conoscerà dopo lo spoglio dei voti dell'8 e 9 giugno.

Ma anche se ci sono diversi piccoli comuni, ciò non toglie interesse alle sfide elettorali. Ecco allora tutti i candidati sindaco (in maiuscolo) e le liste che li sostengono (in minuscolo) nell'Est Veronese:

LAVAGNO

MARCO PADOVANI: Lista Civica Lavagno Padovani Sindaco.

MATTEO VANZAN: Lavagno Rinasce Vanzan Sindaco.

MONTEFORTE D'ALPONE

ROBERTO COSTA: Monteforte Civica Costa Sindaco.

ANDREA SAVOIA: Savoia Sindaco Tradizione nel Futuro Forza Italia.

VERONELLA

MATTEO CAVALLON: Costruiamo il futuro Matteo Cavallon Sindaco.

MICHELE GARZON: Garzon Sindaco Veronella San Gregorio Miega.

TATIANA PEDROLLO: Con Tatiana Pedrollo Per Veronella San Gregorio Miega.

MEZZANE DI SOTTO

GIOVANNI CARRARINI: Patto per Mezzane.

MONTECCHIA DI CROSARA

GIUSEPPE CAVAZZA: Montecchia Rinasce.

ETTORE OLIVIERI: Avanti Per Montecchia.

PRESSANA

STEFANO MARZOTTO: Marzotto Sindaco 2000 e Oltre.

ROSALBA SCARSETTO: Pressana Più.

RONCÀ

GUSTAVO FRANCHETTO: Lista Civica Bene Comune.

LORENZO RUGGERONI: Uniti per Roncà.

ROVEREDO DI GUÀ

ANTONIO PASTORELLO: Verso il Futuro.

ZIMELLA