Elezioni comunali 2021, primo dato sull'affluenza: Roverè sfiora già il 20%

È stato diffuso alle 12 di oggi, 3 ottobre, il primo dato sull'affluenza alle elezioni amministrative 2021. È stata la Prefettura di Verona a fornire le percentuali di coloro che hanno votato dalle 7 di questa mattina nei 23 territori in cui si rinnovano giunte e consigli comunali.

L'affluenza media in tutta la provincia di Verona è stata del 14,9%, in calo rispetto al 21,6% di cinque anni fa (quando però si votava in un solo giorno). Il comune veronese con l'affluenza alle urne più alta al momento è Roverè Veronese con il 19,99% seguito da Tregnago con il 18,74%. Le affluenze più basse per ora si registrano a Badia Calavena (11,33%) e Minerbe (11,82%).