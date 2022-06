Veronesi al voto per elezioni comunali e referendum, i dati sull'affluenza

Sono due gli appuntamenti elettorali di oggi, 12 giugno. Fino alle 23, tutti gli elettori veronesi possono votare per i cinque referendum sulla giustizia. E a Verona e in altri 13 comuni scaligeri (Caldiero, Casaleone, Cazzano di Tramigna, Cerea, Gazzo Veronese, Illasi, Ronco all'Adige, Roverchiara, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, Soave, Villa Bartolomea e Zevio) si vota anche per sindaci e consigli comunali.

L'affluenza alle 12

Per le elezioni amministrative, l'affluenza media alle 12 di oggi è stata del 17,42% e sostanzialmente in linea con il dato del capoluogo. Solo nel territorio comunale di Verona, infatti, ha votato il 17,49% degli aventi diritto. Negli altri 13 comuni l'affluenza più alta si registra a Cazzano di Tramigna (21,29%), quella più bassa a Roverchiara (13,72%). Negli altri comuni, l'affluenza è stata del 14,97% a Caldiero, del 18,91% a Casaleone, del 16,37% a Cerea, del 18,13% a Gazzo Veronese, del 15,47% a Illasi, del 18,72% a Ronco all'Adige, del 14,07% a San Giovanni Ilarione, del 18,27% a San Martino Buon Albergo, del 19,47% a Soave, del 14,36% a Villa Bartolomea e del 18,79% a Zevio. Tutti questi dati sull'affluenza sono più bassi rispetto alla votazione precedente.

Per i cinque referendum sulla giustizia, il dato sull'affluenza medio in provincia di Verona è del 10,49% per il primo quesito e del 10,48% per gli altri quattro quesiti. Il comune con l'affluenza più alta è Ronco all'Adige dove il quesito con l'affluenza minima ha registrato una percentuale del 19,83%, addirittura superiore a quella per le elezioni comunali. Nel capoluogo, l'affluenza fra i vari quesiti è compresa tra il 16,24% e il 16,29%.

Prossimo aggiornamento sull'affluenza alle 19, mentre alle 23 sarà reso noto il dato complessivo.