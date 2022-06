Movimento 3V in piazza per la candidata Sautto: «Insieme per un vero cambiamento»

Con un comizio in Piazza Bra il 30 maggio scorso, Il Movimento 3V ha dato modo ai cittadini di conoscere i candidati al consiglio comunale inseriti nella sua lista e la candidata sindaco a Verona Anna Sautto. «Ho deciso di candidarmi perché dopo due anni di sofferenza non potevo più restare a guardare e ho sentito il bisogno di impegnarmi per cambiare le cose», ha dichiarato Sautto dal palco, dopo l'introduzione del segretario nazionale di 3V Luca Teodori.

Il Movimento 3V si propone come «una nuova visione politica», incarnata a Verona dalla candidata sindaco. «Negli ultimi due anni ci hanno privato dei nostri diritti e c'hanno tolto il lavoro», ha detto Anna Sautto, in linea con le posizioni critiche del Movimento 3V sulla gestione della pandemia. «Hanno tolto il diritto di fare sport ai bambini e questo è un crimini che non dimenticheremo mai», ha aggiunto la candidata sindaco che si è sentita tradita e imbrogliata dal Governo nazionale. «Ci è stato detto che, se non ti vaccinavi, ti ammalavi, morivi o facevi morire, ma io sono qua e sono viva e non ho fatto morire nessuno», ha proseguito Sautto, facendo intendere che lei ha scelto di non vaccinarsi contro il coronavirus, «mentre ci sono persone che adesso stanno male a causa delle reazioni avverse al vaccino e nessuno le ascolta».

«Ma se vogliamo cambiare le cose dobbiamo ripartire dalle città e io mi sono presa un impegno che porterò fino in fondo - ha dichiarato nel suo discorso Anna Sautto - L'impegno di rappresentare tutti i cittadini, non solo chi la pensa in un modo o la pensa in un altro. E vorrei sapere quanti altri candidati si mettono a disposizione di tutti i cittadini, visto che i cittadini discriminati fino a qualche mese fa non erano un problema dell'amministrazione comunale».

Anna Sautto ha poi concluso il suo comizio ribadendo che il Movimento 3V non si stringerà alleanze con nessuno in caso di ballottaggio. E mostrando il suo programma ha dichiarato: «Vogliamo una Verona per i veronesi, a misura di bambino e di famiglia e con quartieri puliti e sicuri. Vogliamo una Verona che rilanci l'economia abbassando le imposte per le attività e che spenda per i veronesi i soldi di queste imposte. Vogliamo una Verona che si impegni a ridurre i rifiuti e che sia autosufficiente dal punto di vista energetico».